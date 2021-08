Alfa Romeo, arriva l’annuncio sul futuro ‘green’

Durante la conference call in cui sono stati presentati i bilanci e i rendiconti del neonato Gruppo Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares, ha confermato le novità per tutti i marchi che fanno parte del colosso automotive, tra cui anche la svolta elettrica di Alfa Romeo .

Lo avevamo già accennato ieri, quando abbiamo parlato del ritorno della mitica Fiat Punto, confermato proprio durante la stessa riunione. Una novità tanto attesa sul mercato, la Casa torinese tornerà a produrre una delle icone che ha fatto la storia, rientrando a far parte del segmento B, quello delle utilitarie.

Entro la fine dell’anno o gli inizi del 2022 conosceremo l’intero piano industriale del colosso, soprattutto per quanto riguarda i brand italiani; per oggi abbiamo alcune anticipazioni. E una delle rivelazioni più importanti è proprio quella che riguarda Alfa Romeo, la svolta green non è più solo un’ipotesi. Nessun cambio del nome, lo ripetiamo per i meno fiduciosi; come abbiamo già detto, infatti, quella che abbiamo visto apparire sul web (Alfa e-Romeo) è stata solo una voluta provocazione, un gioco di parole, un esempio di marketing sicuramente azzardato. Lo scopo? Confermare che anche la Casa di Arese si convertirà alle 'zero emissioni'.

E sarà proprio a partire dal 2027 che Alfa Romeo diventerà completamente elettrica in alcuni mercati del Nord America, Europa e Cina. Per quanto riguarda il mercato italiano, al momento siamo in attesa del tanto sognato SUV Tonale, presentato ormai più di due anni fa al Salone di Ginevra e prima auto elettrificata del Biscione. Il lancio ufficiale avverrà la prossima primavera, a marzo 2022. La vettura sarà in vendita in tutte le concessionarie a partire da giugno.

Sul futuro elettrico di Alfa Romeo in Italia però ancora non si sa molto. Non dimentichiamo che l’Unione Europea ha proposto uno stop alle vendite di auto con motori termici a partire dal 2035, per questo motivo possiamo aspettarci un passaggio totale alle motorizzazioni a zero emissioni anche nel Bel Paese. Nel Gruppo Stellantis ci sono altri marchi, come Lancia e Fiat, che hanno già annunciato il loro passaggio green a partire dal 2023-2024. Il Biscione potrebbe seguire il loro esempio. Stiamo a vedere cosa succederà.