Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Garage Italia Garage Italia presenta le nuove livree speciali per Alfa Romeo 33 Stradale

Garage Italia è nota per le customizzazioni e i progetti di design meravigliosi legati ai brand Fiat, Alfa Romeo e altri. Quello che stiamo per mostrarvi è un progetto di design unico che l’atelier italiano ha dedicato a una delle icone storiche appena ricomparsa sul mercato.

È infatti arrivato il momento tanto atteso, quello della rinascita dell’Alfa Romeo 33 Stradale, presentata alcuni giorni fa dopo un lungo periodo di attesa e rumors. Una vettura prodotta in edizione limitata, la grande dimostrazione di quello che Alfa Romeo può fare – e farà – in termini di stile ed esperienza di guida.

Un’auto davvero speciale, che sarà realizzata in sole 33 unità esclusive, che nascono grazie a un processo artigianale unico. Si tratta in particolare di una coupé a “due posti secchi”, che unisce heritage e futuro del brand simbolo di nobile sportività italiana. Ma quella che vi presentiamo oggi è una versione unica mai vista prima: un progetto inedito realizzato dallo studio di Garage Italia e pubblicato sul profilo Instagram ufficiale.

La 33 Stradale by Garage Italia

Garage Italia ha dichiarato sul suo profilo ufficiale Instagram: “L’attesa è finita e si chiama Alfa Romeo Official 33 Stradale. Ecco come si presenta la nuova fuoriserie della Casa di Arese, che richiama l’iconica vettura del ‘67 e segna il ritorno dell’Alfa nel gotha delle supercar. Visto che non ci piace stare con le mani in mano, eccovi alcune proposte di personalizzazione, realizzabili anche su altri modelli della casa del Biscione, come la 4C o la Giulia. Quale vi piace di più? Ditecelo nei commenti e tenete d’occhio le stories”.

Le livree speciali proposte da Garage Italia sono:

rossa con accenti bianchi;

gialla con motivo a nido d’ape;

i tre colori della bandiera italiana;

combinazione unica di blu e azzurro.

L’auto originale

La sportiva di Arese è stata presentata il 30 agosto. Nasce nella nuova “Bottega” del brand italiano, dove designer, ingegneri e storici Alfa Romeo hanno prima ascoltato i potenziali acquirenti e poi realizzato l’auto proprio insieme a loro, come avveniva nelle botteghe artigianali rinascimentali o nelle officine dei famosi carrozzieri italiani negli anni Sessanta.

La nuova 33 Stradale è stata create anche grazie al lavoro del Centro Stile Alfa Romeo, si ispira al modello storico del 1967 e oggi arricchisce la sua bellezza scultorea con alcuni elementi di design moderni, che fanno parte del nuovo linguaggio stilistico del Biscione.

L’immagine complessiva dell’auto esalta l’aspetto scenografico della nuova Alfa Romeo 33 Stradale. Il posteriore “brutale” è bilanciato dal frontale sinuoso. L’apertura delle portiere ad ala rende la vettura ancora più particolare e unica.

La serie limitata sarà di soli 33 esemplari. La Casa ha previsto un programma dedicato, che ha dato ai clienti la possibilità di sviluppare insieme al team elementi stilistici funzionali: prese d’aria, ruote, e anche il distintivo scudetto frontale.

Non esisteranno mai al mondo due nuove Alfa Romeo 33 Stradale identiche, saranno dei veri e propri capolavori unici, che potranno entrare di diritto nella storia del marchio italiano.

La sportiva diventerà sicuramente un prezioso oggetto da collezione per i fortunatissimi nuovi proprietari che la sceglieranno e che potranno costruirsela praticamente su misura, in base ai loro gusti.