Come sarà

Per il momento possiamo parlare solo di indiscrezioni. Non è nemmeno detto che si chiamerà realmente 33 Stradale, anche se i rumors lo confermano. Alfa Romeo non ha rilasciato nessuna informazione ufficiale, sarà una vera e grande sorpresa, ma pare che renderà davvero omaggio allo storico modello realizzati dalla Casa italiana di Arese dal 1967 al 1969, più di 50 anni fa.

Si tratterà di un’edizione limitata, pochissime le unità previste, ma anche di questo la Casa parlerà al momento dell'anteprima.

Il reveal ha i giorni contati

La rivelazione avverrà a giorni, ormai manca pochissimo, ma Alfa Romeo ha tenuto massimo riserbo, non lasciandosi scappare nemmeno un piccolo dettaglio. Motivo per il quale i rumors e le indiscrezioni sono stati tantissimi in questi mesi: c’è chi pensa che il nome rievocherà la 6C oppure chi crede che ci saranno molti elementi ripresi dalla “cugina” Maserati MC20, auto magnifica di cui abbiamo tanto parlato in questi ultimi tempi.

C’è solo una cosa certa, perché dichiarata dallo stesso CEO di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, e quindi non abbiamo dubbi a riguardo. Il manager ha rilasciato un’intervista al giornale britannico Autocar in cui ha ammesso che la nuova Alfa Romeo 33 Stradale non sarà solo una supercar da guidare in pista, ma un’auto realizzata anche per la guida di tutti i giorni.

Il prezzo non sarà però certo alla portata di tutti. Imparato sostiene: “Sarà una vettura iconica, super sexy e riconoscibile come un'Alfa Romeo a prima, e sarà parallela alla gamma principale del marchio”.

La storica Alfa Romeo 33 Stradale

L’icona senza tempo del Biscione, l’Alfa Romeo 33 Stradale, ha festeggiato il suo 50esimo anniversario nel 2017, la produzione infatti era iniziata nel 1967 e proseguita per due anni. Si tratta in effetti di uno dei modelli più emblematici nella storia dell’automobilismo italiano, a cui Alfa Romeo dedica una mostra temporanea in 33 tappe all’interno del suo Museo Storico.

L’Alfa Romeo 33 Stradale nacque appunto nel 1967, fu presentata per la prima volta all’autodromo di Monza. Costruita in soli 18 esemplari, il suo prezzo all’epoca era già da record.

Franco Scaglione disegnò il progetto, il motore scelto per l'auto fu il V8 da 230 CV strettamente derivato dalle corse e progettato da Busso (che realizzò anche ben altri capolavori a 6 cilindri per Alfa Romeo e Fiat). Insomma, oggi il mito pare rinascere: aspettiamo la presentazione ufficiale ormai tra una settimana.

Il programma di rilancio di Alfa Romeo si prepara a entrare nel vivo: nel corso dell’ultimo week end di agosto, a margine del Gran Premio di Formula 1 di Monza, infatti, la Casa italiana presenterà in anteprima la sua nuova supercar. Sul progetto, Alfa Romeo non ha rivelato ancora alcun dettaglio, ma le indiscrezioni sono diverse, quelle che vi abbiamo appena svelato sono le più importanti.