Alfa Romeo, il 2020 si apre con due novità nelle concessionarie

Alfa Romeo Giulia e Stelvio, tutte le novità 2020

Tante le novità di Alfa Romeo, che per questo motivo apre il 2020 con tre week end ‘porte aperte’ consecutivi, si parte da oggi e domani (11 e 12 gennaio), si continuerà poi il 18-19 e infine anche il 25-26 gennaio.

Saranno le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio le protagoniste di questi fine settimana della Casa di Arese, che mostreranno l’evoluzione dell’esperienza di guida in nuove direzioni, la guida autonoma, la connettività e la tecnologia, applicate alla dinamica di guida Alfa senza paragoni e al patrimonio tecnico prezioso del brand.

Sulle auto vengono inseriti i sistemi ADAS di livello 2 che offrono l’equilibrio perfetto tra i sistemi di assistenza e il piacere di guida. Vediamo poi il nuovo infotainment fruibile e intuitivo e l’Alfa Connect 8.8’’ Multitouch con grafica ottimizzata. Gli interni delle due nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio presentate nei prossimi week end sono stati realizzati con materiali rinnovati e organizzando gli spazi diversamente per aumentare i livelli di comfort. Tante le novità ma quello che non cambia è sicuramente il piacere di guida tipico dei modelli Alfa Romeo, grazie alle risposte entusiasmanti del veicolo, alla distribuzione perfetta dei pesi e allo sterzo diretto.

La nuova gamma di Giulia e Stelvio prevede degli allestimenti dai nomi iconici, come Super, Sprint, Veloce e Ti. Ogni soluzione è pensata per una tipologia di utente, quindi ad esempio chi ama il comfort o chi ha la passione per le auto sportive. Eleganza esclusiva su Ti, con inserti in legno e pelle pregiata, sedili sportivi su Veloce con cerchi in lega da 19″ su Giulia e da 20″ su Stelvio. Non mancano versioni specifiche per la clientela professionale come la Business e la Executive.

Per quanto riguarda poi la gamma di motorizzazioni possiamo dire che è completa, sia a benzina sia turbodiesel, e che le potenze sono comprese tra 136 e 280 CV, trasmissione automatica e trazione posteriore o integrale. Alfa Romeo è da sempre una certezza e rende piacevole, organizzata, sicura ogni esperienza a bordo della berlina o del suv. Anche i colori delle nuove Giulia e Stelvio sono innovativi e con un nuovo approccio emozionale, le concessionarie del brand sono pronte ad accogliere tutti gli appassionati durante i prossimi week-end porte aperte.