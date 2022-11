Alexa al volante: prezzo scontato per Echo Auto col Black Friday

Fonte: 123RF Amazon Echo Auto: sconto Black Friday

Echo Auto è un sistema di ultima generazione, comodo e tecnologico, che consente a tutti gli automobilisti di avere i servizi di Alexa disponibili in ogni momento al volante. Un dispositivo che si presenta come una sorta di scatoletta, pratica e poco ingombrante, per trasformare anche una vettura più datata in una smart car di ultima generazione.

Da oggi e per tutta questa settimana è possibile comprare Amazon Echo su Amazon a un prezzo super scontato, grazie alle promozioni dedicate al Black Friday. Da 59,99 euro e 29,99 – sconto eccezionale del 50%: potrai portarti a casa a metà prezzo il comodissimo dispositivo di ultima generazione, che trasforma anche una vecchia auto in un veicolo dotato dei servizi più moderni. È il modo più semplice ed economico, alla portata di tutti, per avere una smart car.

Che cos’è e come funziona il dispositivo Amazon Echo Auto

Stiamo parlando di un device che si presenta come una scatoletta, che può essere collegata a qualsiasi auto. Si tratta dell’assistente vocale Amazon Alexa, che in questo caso è in grado di essere inserito anche in auto (simo infatti abituati a vederlo nelle nostre case).

Ebbene sì, può arrivare davvero ovunque, e non si tratta di uno dei soliti sistemi di infotainment moderni che oggi possiamo ormai trovare su qualsiasi nuova auto di ultimissima generazione: Amazon Echo Auto può trasformare totalmente la vostra macchina datata in una vettura moderna e smart. Basta davvero poco, e oggi con meno di 30 euro puoi esaudire il tuo desiderio.

Com’è fatto?

Come abbiamo detto, il dispositivo è molto pratico e maneggevole, di piccole dimensioni, si adatta perfettamente a ogni vettura. Si può agganciare al cruscotto dell’auto, con un pratico supporto apposito. Al suo interno ci sono i microfoni, l’elettronica per gestirli e il chip Bluetooth, che dà la possibilità a ogni utente di collegare il suo nuovo dispositivo allo smartphone.

È chiaro che per poter funzionare Amazon Echo Auto ha bisogno della connessione Internet, che viene fornita dal cellulare connesso, tramite l’app Amazon. La ‘scatoletta’, una volta che ha ricevuto ed elaborato i comandi, li invia ad Amazon e in seguito è in grado di riprodurre la risposta in auto, usando gli altoparlanti.

Amazon Echo Auto, offerta speciale Black Friday

In questi giorni su Amazon è possibile acquistare Echo Auto per avere Alexa sempre con sé, al prezzo scontatissimo di 29,99 euro.

Echo Auto è un modello speciale dello smart speaker Echo, che è stato realizzato appositamente per essere usato in macchina. In questo modo l’assistente vocale Amazon Alexa, che ormai in questi anni è diventato famosissimo, può essere installato sulle auto più datate, che sono chiaramente sprovviste di qualsiasi sistema tecnologico di ultima generazione, come appunto l’assistente vocale.

É molto più di un’autoradio: controllando Echo Auto dall’App Alexa il conducente e i su oi passeggeri hanno la possibilità di ascoltare tutti i contenuti in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify e Deezer, oppure stazioni radio da tutto il mondo con TuneIn. È possibile scegliere la musica direttamente con la propria voce, scoprire che tempo farà e quanto traffico c’è sulla strada, aggiungere elementi alla lista delle cose da fare, impostare un promemoria e molto altro ancora.