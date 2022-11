Addio a questa versione della Fiat Panda

Fonte: 123RF Addio alla versione a metano di Fiat Panda

Viviamo un momento storico assolutamente “faticoso” dal punto di vista dei costi energetici. Il caro bollette e il caro carburante si fanno sentire ormai da tempo in Italia, le famiglie del Bel Paese sono praticamente stremate dalla difficile situazione, che tra l’altro sembra non darci tregua.

Nonostante il taglio delle accise, nuovamente prorogato sino alla fine dell’anno, e altre misure volte a contenere i costi, purtroppo non è facile sopravvivere con spese così alte. In questo scenario, sparirà addirittura una variante dell’auto più amata in assoluto, la mitica Fiat Panda: a causa del prezzo troppo elevato del gas e del calo delle vendite del modello alimentato a metano, proprio questa variante non si farà più. Al momento rimane a listino la versione a GPL, e vedremo nei prossimi mesi quali saranno le decisioni del brand.

Fiat Panda, non è l’unica a sparire

Insieme alla Fiat Panda, c’è anche un altro modello di Casa Stellantis molto richiesto sul mercato, una vettura iconica che vanta decenni di storia. Stiamo parlando della famosa Lancia Ypsilon, anche per questa citycar dovremo addio per sempre alla motorizzazione a metano, non sarà più disponibile.

Una decisone senza dubbio drastica, il Gruppo ha ponderato parecchio prima di eliminare le due varianti, che però oggi sono le meno richieste e hanno registrato negli ultimi mesi un crollo delle vendite molto significativo. Chiaramente la causa primaria è la crescita esponenziale dei prezzi del gas naturale. Ovviamente i due modelli restano a listino, sono tra i più amati e venduti del Gruppo Stellantis, sia nelle varianti termiche che dotati di motorizzazione a GPL, almeno per il momento. Nei prossimi mesi sapremo quale sarà il loro futuro, visto che ormai ci è chiaro che le intenzioni del Gruppo siano dirette a una conversione 100% elettrica. Non sarà facile e immediata, ma è nei programmi dell’azienda.

Auto a metano addio: che cosa sta succedendo

C’è da dire che i modelli a metano sono stati per anni molto venduti nelle gamme Fiat e Lancia, scelti da chi prediligeva soluzioni “al risparmio”. È chiaro che l’aumento dei prezzi del gas ha invertito la tendenza, e ha portato le varianti alimentate a metano a perdere gradualmente importanza e quote di mercato, fino a raggiungere numeri veramente bassissimi negli ultimi mesi, mai registrati prima d’ora.

Non sono solo Fiat Panda e Lancia Ypsilon a subire questa situazione, infatti da gennaio a ottobre le vetture a metano vendute in Italia sono state solo 9.775 in tutto, contro le 27.873 dello stesso periodo del 2021. Parliamo quindi di un pesante -65%, motivo per il quale Stellantis ha preso la sua drastica decisione di eliminare dal listino le varianti a gas di Panda e Ypsilon.

Il prezzo del gas naturale in Italia è aumentato vertiginosamente, se l’anno scorso ad agosto un chilogrammo di metano costava poco meno di un euro, a ottobre 2022 è passato addirittura a 2,245 euro/kg (da Assometano); l’aumento va oltre il 100%, e chiaramente ogni vantaggio economico relativo a questo tipo di alimentazione è svanito nel nulla. La situazione attuale vede comunque ancora molti produttori di veicoli puntare sul gas naturale, nonostante l’aumento dei prezzi. Vedremo come andrà a finire: dovremo dire addio per sempre alle vetture a metano, oppure ci sarà una nuova inversione di rotta? Lo scopriremo.