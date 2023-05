Addio allo storico motore V8 Maserati: fuori produzione

Fonte: ufficio stampa Maserati manda in pensione il suo mitico V8, e con esso anche la Ghibli, la Levante e la Quattroporte

Due edizioni speciali per dire addio a un pezzo (se non addirittura “il pezzo”) della propria storia. Dopo quasi 65 anni di onorata carriera, Maserati si appresta a dire addio al suo celebre motore V8, vero e proprio marchio di fabbrica della Casa del Tridente.

Il programma di elettrificazione dell’intera gamma “Dare Forward 2030” è infatti ormai avviato (il produttore modenese si prepara infatti a lanciare sul mercato la Grecale elettrica, il suo secondo modello full electric) e tutte le motorizzazioni endotermiche saranno sostituite da powertrain alimentati a batteria. Prima della (meritatissima) pensione, però, lo storico V8 Maserati si prepara a un vero e proprio canto del cigno, facendo la sua comparsa su due edizioni speciali che ne celebreranno le caratteristiche migliori.

Maserati Ghibli 334 Ultima e Maserati Levante V8 Ultima: caratteristiche e lancio

A essere completamente onesti, da parte di Maserati vige il riserbo più assoluto su come saranno i due modelli celebrativi del V8. Oltre al nome, infatti, non sono state diffuse moltissime altre informazioni. Si sa per certo che saranno basate sull’allestimento più ricco e sportivo disponibile, quello Trofeo, ma non è dato sapere se ci saranno particolari personalizzazioni della carrozzeria o degli equipaggiamenti interni.

Discorso analogo, ovviamente, per i prezzi di listino. Da Modena infatti non sono trapelate indiscrezioni su quanto potrebbero costare la Ghibli 334 Ultima e la Levante V8 Ultima. Listini alla mano, però, è possibile fare qualche supposizione: la Ghibli Trofeo e la Levante Trofeo hanno un costo rispettivamente di 156 mila euro e di 180 mila euro. Facile ipotizzare che i prezzi delle due edizioni speciali siano superiori, arrivando a sfiorare i 200 mila euro. D’altronde, si tratterà di due modelli destinati a diventare ben presto oggetti da collezione ambiti dagli appassionati del marchio del Tritone.

Per vederle in anteprima, comunque, non bisognerà attendere molto. Sia la Maserati Ghibli 334 Ultima sia la Maserati Levante V8 Ultima saranno presentate nel corso del Goodwood Festival of Speed, in calendario per metà luglio nel sud dell’Inghilterra. Insomma, poco meno di due mesi per ammirare due auto destinate a diventare oggetto da collezione ben prima di arrivare sul mercato (stessa sorte della Porsche 712 Sypder RS, ultima Boxster con motore termico prima dell’elettrificazione).

Quando finirà la produzione del Maserati V8

Come detto, si tratta di due modelli che celebrano la grandezza del motore V8 Maserati, che ha accompagnato (con tutte le evoluzioni del caso) Maserati in oltre 60 anni di storia. Il primo V8 della Casa di Modena venne infatti montato nel 1959 sulla 5000GT, una vettura nata come evoluzione stradale di una delle tante auto da pista realizzate dal Tridente.

Ma, nonostante tutto, l’elettrificazione della gamma del Tridente non risparmierà nemmeno l’iconico propulsore, montato nel corso degli anni su oltre 100 mila veicoli. Stando a quanto annunciato nel corso della Motor Valley Fest 2023, il costruttore di Modena ha comunicato che la produzione del motore terminerà alla fine del 2023.

Non solo, con il pensionamento del propulsore verranno messi fuori produzione anche i modelli spinti dal V8 Maserati. Ossia: Levante, Ghibli e Quattroporte (resteranno comunque in vendita fino al 2024). Non prima, però, di averle celebrate come meritano: con una Ultima versione.