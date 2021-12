Addio alla Fiat Uno in Brasile

Siamo alle battute conclusive anche in Brasile per l'iconica Fiat Uno che, dopo 37 anni di onorato servizio si prepara a prendere commiato. Saluta però gli appassionati e i fedeli con un'edizione limitata denominata " Uno Ciao ", molto curata e particolare, disponibile in soli 250 esemplari sul mercato brasiliano.

A differenza di quanto si possa pensare, la Fiat Uno non è un'icona solo italiana, ma anche in Sud America vanta una nutrita cerchia di appassionati e soprattutto di proprietari che quotidianamente la utilizzano. È d'altronde in vendita dal lontano 1984 in Brasile e, fino ad oggi, conta oltre 4,3 milioni di esemplari venduti, ragion per cui pare ora più che mai legittima la produzione di una serie speciale che ne celebri il successo, a un passo dal ritiro.

Come anticipato, il nome non è dei più originali, Fiat Uno Ciao, per un'edizione limitata a 250 esemplari che si distingue per la particolare tinta grigio Silverstone con tetto, specchietti e spoiler a contrasto di colore nero lucido. "La storia di una leggenda", frase incisa sulla fiancata, il numero di serie di ogni modello su di una placchetta, e la bandiera italiana nel logo Uno sul portellone sono alcuni degli elementi distintivi che la caratterizzano rispetto al modello standard. Per il resto, la Fiat Uno Ciao monta cerchi in lega da 14 pollici, finiture interne bicolore, quadro strumenti con schermo LCD, sistema di infotainment con radio Bluetooth, ingresso USB e computer di bordo.

Mentre c'è chi l'attende in versione B-SUV,il Brasile omaggia un'auto che negli anni '80 rivoluzionò il segmento delle compatte diventando presto un modello di successo e all'avanguardia per il Sud America. Basti pensare che la versione Mille ELX fu la prima auto "popolare" dotata di aria condizionata. Nel 2010 nacque poi la seconda generazione, sviluppata completamente in Brasile, con componenti ecologiche e al passo coi tempi che, nelle versioni successive introdusse i moderni motori della famiglia Firefly nelle configurazioni 1.0 l tre cilindri e 1.3 l.

Se qui gli appassionati ancora festeggiano e sognano la vecchia pepata Fiat Uno Turbo, i brasiliani si preparano così a salutare un'utilitaria di massa che, con questa edizione speciale Fiat Uno Ciao, prende congedo da un altro mercato di primo piano. Ma vista la forma di saluto tutt'altro che perentoria, chissà se si tratterà di un semplice arrivederci. Staremo a vedere.