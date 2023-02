Addio alla Fiat 500X, in arrivo un nuovo modello

Conosciamo tutti la Fiat 500X, una delle auto più amate della Casa torinese negli ultimi anni, tra i crossover più venduti. Oggi Fiat si prepara a dirle addio per sempre e quindi a lanciare sul mercato un nuovo SUV compatto, che possa essere definito come degno erede di uno dei modelli diventato ormai un’icona.

Lo scorso anno avevamo visto un piccolo restyling, nessuno stravolgimento, solo qualche piccola miglioria. Oggi invece il SUV compatto torinese esce di scena per fare posto a un modello che ancora non conosciamo. Ma vediamo alcune delle indiscrezioni che già circolano sul web.

Le novità Fiat per il 2023

Come sappiamo, il 2023 sarà un anno di novità per la Casa torinese. Arriverà la Topolino del futuro, è attesa per la prossima primavera, ma non è l’unica che farà il suo debutto sul mercato.

Quello che tutti attendiamo è l’erede della 500X, un nuovo SUV che prenderà il posto della crossover più venduta.

Fiat 500X: come sarà l’erede

Ancora nessuna conferma, ma il design sarà senza dubbio inedito. Molto probabilmente la nuova vettura Fiat sarà realizzata sulla stessa base della Jeep Avenger, la nuova fuoristrada appena arrivata sul mercato e già Auto dell’Anno.

La Avenger, il nuovo SUV compatto Alfa Romeo e l’erede della Fiat 500X verranno prodotti nello stabilimento di Stellantis a Tychy, in Polonia. Sui motori non sbilanciamoci troppo: è quasi certo però che verrà realizzata una versione elettrica e forse anche una variante a benzina per l’Italia.

Nulla sappiamo invece sulle dimensioni, pare da alcune indiscrezioni che la nuova crossover Fiat sarà più piccola della 500X, ma resta ancora tutto da vedere. Sui prezzi invece non ci esponiamo, non si conoscono, e quindi attendiamo delle notizie ufficiali.

Gli aspetti più interessanti

Tra le grandi novità che questo nuovo modello Fiat porta con sé c’è sicuramente il fatto che si tratta del primo modello totalmente inedito dopo una grande assenza di debutti assoluti per la Casa torinese. Non è tutto, la nuova vettura – oltre a prendere il posto della 500X, auto di grande successo sul mercato – segna anche l’inizio di una nuova era per il Gruppo Stellantis, visto che insieme ad Avenger e al nuovo SUV Alfa Romeo sarà uno dei primi modelli basato sulla piattaforma francese CMP, quella su cui vengono realizzate, per esempio, la Opel Corsa, la Peugeot 208 e la DS 3 Crossback.

È certo che il SUV non sarà più la variante grande, avventurosa e a ruote alte della 500, quindi avrà uno stile ben distino dalla piccola city car di successo di Fiat. L’erede della 500X avrà una nuova identità tutta sua, seguirà lo stile Fiat del futuro, che al momento è in fase di sviluppo.

Sulle motorizzazioni non sappiamo nulla, come abbiamo detto, se non che arriverà almeno una variante elettrica; per quanto riguarda le unità termiche al momento sono state fatte solo delle ipotesi sui modelli a benzina. Sul look non dimentichiamo che c’è anche la Fiat concept Centoventi, presentata al Salone di Ginevra 2019, da cui i nuovi prodotti del brand storico italiano potrebbero prendere spunto. Ma anche in questo caso, nessuna dichiarazione ufficiale.