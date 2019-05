Addio Audi TT, in sostituzione verrà lanciata una nuova elettrica

editato in: da

Audi TT è uno dei modelli di maggiore successo della Casa, che oggi però sembra destinato a porre fine alla sua carriera.

Da quanto emerso dalle dichiarazioni di Audi pare infatti che l’iconico modello smetterà di essere prodotto, nonostante di recente sia stato presentato un restyling della vettura tanto amata sul mercato internazionale. Ancora per pochi anni potremo vederla e poi molto probabilmente non vi sarà alcun erede. Al posto dell’Audi TT, secondo quanto è stato svelato dalla Casa dei Quattro Anelli, verrà introdotta nella gamma una nuova sportiva potente ma con motorizzazione 100% elettrica, anche Audi mira sempre più alle motorizzazioni ecosostenibili per il futuro.

Non è detto che la nuova vettura a zero emissioni riprenda le linee e il carattere tanto amato dell’Audi TT, anzi potrebbe anche prendere completamente le distanze dall’estetica dell’iconica vettura. I punti di contatto con la stessa potrebbero essere pochi e pressoché impercettibili. La Casa potrebbe decidere di abbandonare il marchio TT e rinnovare completamente il design per la sua nuova sportiva elettrica.

Oggi non conosciamo praticamente niente della probabile nuova vettura elettrica che prenderà il posto dell’Audi TT. Le informazioni che stanno circolando sul web sono ancora poche e soprattutto non dichiarano nulla di ufficiale. Molto probabilmente perché ci troviamo ancora nella primissima fase del progetto e quindi lo sviluppo della nuova sportiva è ancora allo stato embrionale. Il team di tecnici al lavoro potrebbe anche non essere stato nemmeno definito in maniera completa e precisa. Niente paura per gli appassionati di TT, la splendida auto rimarrà comunque sul mercato per ancora qualche anno almeno.

Continuiamo a seguire le informazioni sulla nuova erede di Audi TT, se così possiamo chiamarla, o forse dovremmo dire che si tratta della degna sostituta con motorizzazione elettrica, la nuova sportiva dei Quattro Anelli, moderna e a zero emissioni. Nei prossimi mesi sicuramente la Casa rilascerà delle dichiarazioni sull’auto. Durante il mese di luglio Audi ha in programma una manifestazione in cui lancerà alcune novità molto importanti, magari sarà anche l’occasione per svelare qualche segreto in merito alla nuova elettrica e alla scomparsa dell’Audi TT dal mercato automobilistico, dopo gli infiniti successi ottenuti dal momento del suo lancio.