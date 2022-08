Acura presenta il SUV elettrico del futuro: sarà pronto nel 2024

Fonte: Ufficio Stampa Acura Acura Precision EV Concept. il SUV del futuro secondo il premium brand di Honda

Dopo le anticipazioni e i rumors degli ultimi mesi, finalmente il premium brand di Honda ha rivelato al mondo il suo primo modello full electric: per il debutto del concept Acura Precision EV è stata scelta la Monterey Car Week, uno degli eventi più importanti del mondo per gli appassionati di motori.

Quello presentato da Acura è ancora un concept, una vetrina che intende mettere in mostra il carattere futuro del brand e che anticipa il lancio del primo SUV 100% electric, atteso per il 2024.

Il futuro di Acura nell’era elettrificata

Per la presentazione al grande pubblico è stata scelta la passerella di Pebble Beach, il cuore elegante della Monterey Car Week, un punto di riferimento ormai immancabile per gli appassionati delle auto che hanno fatto la storia del lusso su ruote, da Bentley alle hypercar Pagani.

Dopo l’anteprima esclusiva a The Quail, il premium brand Honda ha presentato durante il Concours d’Elegance 2022 l’Acura Precision EV Concept, un SUV realizzato dall’Acura Design Studio di Los Angeles che mostra una visione nuova, capace di influenzare e definire il SUV del futuro.

Dopo il restyling della storica supercar coupé NSX nata per sfidare la Ferrari in pista, Acura torna a realizzare nuovi disegni, e lo fa con un concept che segna la direzione della nuova generazione dei veicoli elettrici del brand.

Quello di Acura Precision EV Concept è il design che darà la forma al futuro di Acura nell’era elettrificata, a partire dal primo SUV full electric del brand, la cui uscita è prevista per il 2024. “Il concept Acura Precision EV sarà la nostra stella polare verso un eccitante futuro elettrificato, e vedrete questi elementi di design tradursi e svilupparsi sui modelli di prossima produzione”, spiega Dave Marek, Direttore Creativo di Acura.

Design immersivo e materiali sostenibili

Lo stile del concept Acura Precision EV si rifà all’elegante armonia di forme e funzionalità tipica dei motoscafi italiani di lusso, che diventano linee atletiche e slanciate – vestite di una particolare tinta blu con finitura opaca.

L’approccio alle luci è particolarmente teatrale, a partire dal tema di design Particle Glitch, che fa da sfondo al carattere della classica griglia Diamond Pentagon Acura sul davanti e viene riproposto sui cerchi da 23’’ del SUV concept.

Stimolanti, viscerali e di fattura pregiata gli interni, progettati per offrire un’esperienza immersiva capace di coinvolgere tutti i sensi del guidatore. Ispirato alla posizione di guida della Formula 1, con assetto ribassato e accogliente, l’abitacolo Acura del futuro offre una duplice esperienza: la modalità Instinctive Drive esalta le performance della vettura, mentre Spiritual Lounge è l’atmosfera rilassante (senza volante in vista) pensata per le operazioni autonome dell’EV.

“Santuario della velocità e dello spirito”, l’abitacolo del concept Acura Precision EV è realizzato con materiali sostenibili, inclusi plastica e alluminio riciclati e una speciale ecopelle derivata dalla biomassa. E non è detto che le novità presentate a Pebble Beach non siano l’anticipazione per altri restyling di cui si parla da tempo, a partire da quello della mitica Honda Integra.

“La definizione di qualità e performance sta evolvendo in maniera da includere sempre più spesso l’applicazione di materiali sostenibili, e noi stiamo cercando tecnologie nuove e innovative per ispirare i nostri clienti”, spiega a questo proposito la designer Gypsy Modina. Nel SUV compatto full electric di Acura, il cui lancio è atteso per il 2024, il lusso andrà di pari passo con la sostenibilità ambientale.