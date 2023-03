Abarth per la prima volta elettrizza l’Europa

Fonte: comunicato stampa La compatta sportiva elettrica dello Scorpione sta raccogliendo apprezzamenti in tutta Europa

Un road show in piena regola che, come poteva essere semplice immaginare, sta ricevendo un grande successo di pubblico e critica. Protagonista la Nuova Abarth 500e full electric, in “viaggio” in questi giorni tra Italia, Germania, Belgio, Olanda, Regno Unito, Portogallo, Spagna, Austria, Francia e Svizzera per “elettrizzare” il mercato europeo.

Dopo la presentazione dello scorso novembre nel corso della Milan Games Week & Cartoomics, l’elettrica sportiva di FIAT sta facendo il pieno di consensi anche in giro per le strade del Vecchio Continente. Fino a oggi, la Abarth 500e elettrica ha percorso la bellezza di 4.000 chilometri e, nel corso delle prossime settimane, ne percorrerà più di 5.000 prima di tornare all’interno dei confini italiani

Successo dopo successo

Il road trip della Nuova Abarth 500e è partito proprio da Milano per proseguire in Germania. In terra teutonica, la sportiva elettrica dello Scorpione è stata accolta in maniera calorosa sia dalla stampa di settore, sia dagli appassionati dello storico marchio italiano. Alle varie tappe hanno infatti preso parte anche 4 club Abarth tedeschi che, con il loro contributo, hanno contribuito a determinare il rivoluzionario sound dell’elettrica sportiva.

Per la terza tappa, la Nuova Abarth 500e full electric si è spostata ancora più a nord, raggiungendo il Belgio. Qui la Abarth elettrica ha dato bella mostra di sé nel corso del Motor Show di Bruxelles, il salone dell’auto che si tiene ogni due anni nella capitale belga. La seconda, quarta, quinta e sesta tappa del tour si sono svolte in Olanda, Regno Unito, Portogallo e Spagna. Qui la compatta sportiva a trazione elettrica è stata esposta per media, concessionari e club.

La risposta, come accaduto anche nelle altre tappe del road show europeo, è stata entusiastica: la Abarth 500e full electric è stata ammirata da centinaia di migliaia di persone (sia online sia “dal vivo”), che hanno così potuto apprezzare la capacità dei progettisti Abarth di coniugare lo stile e le prestazioni tipiche dello Scorpione con una motorizzazione per loro non usuale.

Nelle prossime settimane, il road show proseguirà in Austria, Francia e Svizzera, per altri 5.000 chilometri percorsi su e giù per le strade del Vecchio Continente. Il lungo viaggio intrapreso a partire dallo scorso novembre dalla Scorpionissima si concluderà, ovviamente, in Italia, dove la attende un rientro trionfale.

I successi della Nuova Abarth 500e full electric non si limitano agli eventi, alle esposizioni e alle tappe del lunghissimo road show europeo. Anche sul fronte delle vendite e delle prenotazion, la sportiva compatta dello Scorpione sta ottenendo grandi affermazioni. A poche settimane del lancio sono state già preordinate online 1.500 Scorpionissima, versione di lancio della Abarth elettrica, e poche altre decine ne sono rimaste disponibili.

Un successo per alcuni versi inatteso, ma non del tutto. La FIAT 500e è l’auto elettrica più venduta in Italia, seconda in Spagna e terza in Germania, con oltre 120 mila veicoli già venduti in tutta Europa. C’era da aspettarsi, dunque, che la sua declinazione sportiva sarebbe stata capace di ottenere un’affermazione commerciale quanto meno equiparabile.