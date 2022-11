Abarth, la gamma 2023 con un nuovo inedito colore

Fonte: ufficio stampa Nuova colorazione per la Abarth 2023, per la prima volta disponibile anche in Arancione Racing

Un nuovo modo, più semplice e intuitivo rispetto al passato, per creare la propria auto come fosse un abito di alta sartoria. Due nuove anime pensate per dare risposte precise a esigenze di stile e guida completamente differenti. Una nuova colorazione che rappresenta l’essenza stessa del Marchio.

È proprio il caso di dirlo: anno nuovo, “vita” nuova in casa Abarth, che si prepara al 2023 con un carico di novità. Alle due “solite” motorizzazioni (Abarth 595 da 165 cavalli e Abarth 695 da 180 cavalli) si affiancheranno nuovi pacchetti di personalizzazioni, due anime forti e decise e un processo di configurazione ottimizzata secondo la strategia di “semplicità e soddisfazione del cliente”. Ecco a voi la Nuova Abarth 2023.

Nuova Abarth 2023: le differenze tra l’anima Turismo e l’anima Competizione

Alla base della “rivoluzione” della Casa dello Scorpione troviamo due differenti anime (anima Turismo e anima Competizione), pensate per dare risposte differenti alle esigenze degli appassionati Abarth.

La prima delle due anime, come lascia intendere anche il nome, è legata ai valori di stile e comfort tipici delle auto Granturismo italiane. Chi sceglie l’anima Turismo lo fa per distinguersi in maniera esclusiva, optando per interni in pelle, cerchi in lega da 17 pollici Turismo e badge Turismo. Un modo per vivere la città in modo peculiare, senza però dover rinunciare ai comfort e alle prestazioni tipiche delle auto dello Scorpione.

L’anima Competizione, invece, si rivolge agli amanti delle prestazioni e della sportività senza regole. In questo caso le personalizzazioni sono pensate per garantire un’esperienza di guida sportiva ed esclusiva tanto in strada quanto in pista. La Nuvoa Abarth 2023 anima Competizione offre così sedili Sabelt Carbon, cerchi in lega da 17 pollici Competizione e badge Competizione.

Fonte: ufficio stampa

La nuova colorazione Abarth: l’essenza della Casa dello Scorpione

Alle due anime della Nuova Abarth 2023 si unisce anche una nuova colorazione che rappresenta l’essenza stessa della Casa dello Scorpione. La sportiva compatta del produttore italiano potrà essere ordinata nell’esclusiva livrea “Arancione Racing”, nata dalla combinazione di giallo e rosso, i colori iconici del marchio. Un colore audace e accattivante che, allo stesso tempo, rievoca la storia del marchio Abarth. La livrea arancione è infatti un omaggio alla Fiat 131 Racing Volumetrico Abarth (stesso modello posseduto dall’Avvocato Agnelli), prodotta in edizione limitata con una livrea Arancione Racing 255.

Come configurare la Nuova Abarth 2023

Il processo di configurazione e acquisto della Nuova Abarth 2023 è stato ulteriormente perfezionato e semplificato. Nel giro di una manciata di minuti, gli appassionati del Marchio dello Scorpione saranno di creare la propria Abarth su misura, come se fosse un abito di alta sartoria italiana.

Prima di tutto dovranno scegliere tra la Abarth 595 o la Abarth 695, per poi passare alla selezione della “propria” anima. Come abbiamo visto, l’anima Turismo è adatta a coloro che sono alla ricerca di una sportiva elegante e comoda; l’anima Competizione è per chi è alla ricerca di prestazioni senza compromessi. I passaggi successivi sono dedicati all’estetica: prima si dovrà scegliere tra i pack di personalizzazione Tech e Comfort, per poi dedicarsi alla scelta del colore della livrea (tra questi, ovviamente, troverete anche l’Arancione Racing).

Nonostante l’inflazione e l’aumento dei prezzi, il listino delle due nuove Abarth non dovrebbe subire grosse modifiche.