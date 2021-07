Abarth F595, la tecnologia della Formula 4 su strada: adrenalina pura

editato in: da

Il propulsore è il 1.4 T-jet Euro 6D Final da 165 cavalli, derivato da quello delle monoposto Tatuus dei campionati di Formula 4. La lettera “F” infatti, va a richiamare questa competizione di cui Abarth è sponsor principale e alla quale fornisce dei motori esclusivi.

Ispirato dalla “Formula Italia” del 1971, la F4 esprime lo stesso principio: permettere agli aspiranti piloti di entrare nel mondo delle corse, pur avendo dei fondi limitati. Un modello per avvicinare tutti i fan almotorsport. Creata per riunire i più giovani sotto il segno delle prestazioni e del divertimento, la F595 è ricca di accorgimenti che arrivano direttamente dalla pista. Tuttavia, offre anche delle soluzioni tecnologiche interessanti unite alle molte funzionalità dell’infotainment.

A livello di motore e prestazioni, la turbina Garrett è stata maggiorata per ottimizzare l’erogazione della potenza ad alti regimi. Grazie a queste modifiche del turbocompressore la velocità massima arriva a 280 km/h. Il cambio è manuale ma i clienti possono scegliere quello sequenziali a 5 rapporti con paddle al volante. In questo caso lo 0-100 sarà coperto in 7,4 contro i 7,3 del manuale.

Migliorato anche lo scarico Record Monza: la nuova configurazione è a quattro terminali, due per ogni lato e sono sovrapposti in modo verticale. L’inconfondibile rombo Abarth è quello che da sempre caratterizza la piccola sportiva e lo stile di un marchio entrato nel Guiness World Records. In più, tramite il tasto “scorpion” sarà possibile attivare o disattivare la valvola di scarico: a scelta determinerà un sound più o meno aggressivo.

Molti sono i dettagli che donano alla F595 un look ancora più sportivo. A partire dalle calotte degli specchietti e i sottoparaurti nel colore Blu Rally per continuare con i cerchi in lega da 17’’ neri opachi, il badge F595 e i fendinebbia di serie. All’interno troviamo molti particolari in nero opaco come la plancia centrale insieme alle ottime rifiniture del volante in pelle e dei sedili sportivi (i clienti potranno anche richiedere i Sabelt da pista).

Massima sicurezza a bordo: gli ammortizzatori posteriori Koni con tecnologia FSD (Frequency Selective Damping già vista nella 595 EsseEsse) migliorano la tenuta di strada, l’handling e la stabilità. Inoltre il pilota grazie allo “Scorpion mode”, può agire direttamente su vari parametri come l’erogazione della coppia, la taratura del servosterzo e la risposta del pedale. L’impianto frenante con dischi ventilati da 284 mm all’anteriore e 240 mm al posteriore garantisce una grande sicurezza.

Infine, anche gli amanti dell’infotainment saranno accontentati. La F595 è equipaggiata con il sistema Uconnect 7’’ HD con radio DAB e predisposizione di serie ad Apple CarPlay e Android Auto.

Il prezzo in promozione della F595 è di 22.700 euro (qui il listino Abarth). Tuttavia sarà possibile mettersi già al volante della piccola pistaiola attraverso il finanziamento “Più” con circa 229 euro al mese.