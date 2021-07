Abarth 695 Esseesse, la nuova Collector’s Edition: performance da urlo

editato in: da

Il marchio dello Scorpione torna a far battere il cuore degli Abarthisti con una nuova Collectors’ Edition, l’Abarth 695 Esseesse. Il nome affonda le radici nella storia del marchio e rinvia direttamente ai suoi albori, quando i kit di trasformazione degli anni Sessanta fecero la fortuna di Carlo Abarth.

Il nuovo modello sarà realizzato in tiratura limitata in soli 1390 esemplari, suddivisi in 695 unità “Scorpion Black” e altrettante 695 nel colore “Grigio Campovolo”. Abarth 695 Esseesse è la nuova edizione da collezione dedicata a chi desidera al contempo esclusività, performance ai massimi livelli e anima racing.

Il team di ingegneri e designer Abarth (che realizza gioielli pluripremiati da anni) l’ha creata prendendo ispirazione dal modello del 1964, il “cinquino” elaborato 695 Esseesse con una cilindrata aumentata a 690 cm³ e 38 CV che raggiungeva i 140 km/h. Inoltre, sull’auto dello Scorpione risaltavano le sigle distintive con il monogramma “SS “in lettere maiuscole sul cofano e per esteso in minuscolo, “esseesse”, sul cruscotto. E fu subito un successo per gli amanti della sportività italiana.

Nel disegnare la nuova Abarth 695 Esseesse l’obiettivo era migliorare le prestazioni in termini di accelerazione e handling. La ricerca si è dunque spinta verso la riduzione dei pesi, il differente bilanciamento e la cura aerodinamica. Disponibile nella sola versione hatchback, la nuova Abarth 695 Esseesse colpisce subito per il nuovo cofano in alluminio e per lo spoiler posteriore che richiama il mondo delle corse e la leggendaria storia racing dello Scorpione. La nuova Abarth 695 Essesse “Collector’s Edition” è la più veloce della gamma.

Negli esterni dell’auto dello Scorpione vediamo una serie di elementi ispirati al passato e al presente che rendono la 695 Esseesse esclusiva, come i dettagli bianchi dei Dam anteriore e posteriore, delle calotte specchi e degli sticker laterali. Bianchi anche i cerchi da 17 pollici con coprimozzo rosso, pinze Brembo rosse, logo 695 sulla fiancata e badge 695 Esseesse sul posteriore. Da notare i due terminali di scarico Akrapovic in titanio, capaci di regalare pure emozioni sonore sia in strada sia in pista.

Interni esclusivi per la nuova Abarth 695 Esseesse, i sedili hanno la scritta “one of 695” sul poggiatesta. Per la prima volta sulla nuova 695 Esseesse Collectors’ Edition i sedili sono numerati. Da notare la cintura di sicurezza di colore rosso e il guscio posteriore di colore bianco. La personalizzazione prosegue anche sulla fascia plancia in Alcantara, dove troviamo una laseratura con la scritta 695 Esseesse. Non potevano di certo mancare gli elementi in carbonio come pomello cambio, pedaliera e inserti sul volante.

In quanto a motorizzazioni, la nuova 695 Esseesse monta il potente motore 1.4 T-jet in grado di erogare 180 CV di potenza e una coppia di 250 Nm, e la piccolina dello Scorpione vola fino alla velocità massima di 225 km/h, scattando inoltre da 0 a 100 km/h in soli 6,7 secondi. Ottimo inizio 2021 per Abarth, che vede continuare il trend positivo di crescita della quota di mercato in Europa grazie anche al lancio della nuova gamma 2021 dell’Abarth 595, con le rinnovate 595 Turismo e 595 Competizione.