Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La nuova Abarth 600e arricchirà la gamma del brand dello Scorpione

La gamma Abarth si prepara a registrare un’importante novità: dalla base della Fiat 600e presentata lo scorso luglio, infatti, il marchio dello Scorpione dovrebbe realizzare un nuovo crossover sportivo. Nel corso del prossimo futuro, quindi, ci sarà il debutto della nuova Abarth 600e, modello che andrà ad affiancare la Abarth 500e nella nuova gamma a zero emissioni del brand del gruppo Stellantis.

Un crossover ad alte prestazioni

La nuova Abarth 600e è stata confermata dal CEO di Fiat e Abarth, Olivier Francois, che ha definito “logico” lo sviluppo di una versione ad alte prestazioni della Fiat 600e presentata a luglio dal marchio torinese nel corso di un’intervista al magazine britannico Autocar.

Per il momento, però, le informazioni sul progetto sono molto limitate. Al netto delle parole del CEO del marchio, il crossover non è ancora ufficiale e le informazioni disponibili sono ridotte. La nuova Abarth 600e sarà una versione più potente del modello a marchio Fiat, proponendo anche soluzioni inedite per quanto riguarda il design, con l’obiettivo di massimizzare il carattere sportivo del brand.

Lo sviluppo è appena iniziato. Ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di registrare il debutto ufficiale del crossover di Abarth. Il modello, in ogni caso, andrà a occupare un ruolo di primo piano per le strategie del brand dello Scorpione, destinato a registrare un progressivo incremento della gamma, sfruttando appieno le sinergie con Fiat.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Trazione integrale e tanti CV

Esattamente come avvenuto con la trasformazione della Fiat 500e in Abarth 500e, anche la nuova Abarth 600e dovrebbe registrare un netto incremento di potenza rispetto al modello di partenza. Il crossover del brand dello Scorpione potrebbe, quindi, essere più potente di circa il 30% rispetto al modello Fiat, arrivando a circa 200 CV.

Non è da escludere, inoltre, la possibile realizzazione di varianti più potenti, pensate per garantire un ulteriore passo in avanti in termini di performance. Il modello, quasi sicuramente, avrà la trazione integrale. La piattaforma di partenza, la stessa della Jeep Avenger, supporta questa configurazione. Abarth potrebbe inserire un secondo motore elettrico per ottenere una spinta in più.

In termini di autonomia, invece, il crossover di Abarth non dovrebbe fare miracoli. La soluzione più probabile, infatti, è l’utilizzo della stessa batteria, con capacità di 54 kWh, utilizzata dalla Fiat 600e. L’incremento di potenza potrebbe tradursi in un leggero calo dell’autonomia effettiva. Il nuovo modello Abarth, quindi, non dovrebbe superare i 320 chilometri di autonomia con una carica completa.

Il debutto della nuova Abarth 6ooe non è imminente. Il lancio commerciale è atteso solo nella seconda metà del 2024 o, più probabilmente, nel corso del 2025. In questo modo, il marchio avrà tutto il tempo per sviluppare un modello realmente sportivo e in linea con la sua tradizione.

Tra le novità in arrivo, inoltre, potrebbe esserci spazio anche per una variante a benzina. Anche Fiat ha in programma la realizzazione di un modello di questo tipo per la sua 600. Abarth avrà l’occasione di arricchire la sua gamma con due progetti, uno a zero emissioni e uno più tradizionale, con l’obiettivo di continuare il suo programma di crescita nel corso dei prossimi anni.