Abarth 595 EsseEsse, la versione celebrativa 70° Anniversario

Abarth 595 EsseEsse è un’auto unica, nata nel 1964 come modello per le competizioni, fortemente voluta da Carlo Abarth, con 32 cavalli e una velocità massima di 130 km/h, altissima per quell’epoca. La stessa denominazione poi ricomparve nel 2008 nella prima gamma di modelli Abarth rinati con Fiat.

Come tutte le 595 deriva alla 500 moderna e inizialmente veniva venduta solo come kit da montare nelle Officine Abarth, un’elaborazione che aumentava la potenza a 160 cavalli e per la quale serviva l’aggiornamento del Libretto. La EsseEsse poi uscì di scena nel 2011, con il debutto della nuova famiglia 595 ed è tornata sul mercato quest’anno a marzo, con l’elemento di punta della gamma del 70esimo anniversario dello Scorpione.

Look molto particolare per la Abarth 595 70esimo Anniversario, i colori riprendono infatti i temi delle Abarth usate in gare negli anni Sessanta. Completano l’unicità dell’auto i contenuti esclusivi come lo scarico Akrapovic, che ha un sound inconfondibile, che fa venire i brividi e che gli abarthisti amano follemente, e con terminali in fibra di carbonio.

Un vero e proprio aspetto da auto da corsa, cerchi in lega da 17 pollici con finitura bianca, assetto piantato a terra, pneumatici ribassati, accoppiata perfetta di molle Eibach e ammortizzatori Koni. La Abarth 595 EsseEsse 70° Anniversario ha un DNA racing che permette una guida sicura e sempre emozionale. Un’erogazione di potenza e coppia immediata e capace di imprimere accelerazioni mozzafiato.

La nuova 595 EsseEsse si pone ai vertici della gamma Abarth oggi, insieme alla recente 695 70° Anniversario di cui abbiamo recentemente parlato. Per quanto riguarda gli interni vediamo sedili sportivi anatomici e personalizzati con il ricamo Abarth 70 di colore rosso, volante sportivo rivestito in Alcantara e con impugnatura di grande diametro, pomello del cambio in alluminio, raffinato set pedaliera-appoggia piede sinistro in carbonio. Interessante e innovativa anche strumentazione digitale specifica da 7 pollici che modifica la grafica a seconda della modalità di guida selezionata, Normal o Sport.

La tecnologia FSD (Frequency Selective Damping) è stata messa a punto da Koni e ottimizza la risposta all’avantreno e al retrotreno in pochi millisecondi, entusiasmando il guidatore proprio come facevano le sportive di un tempo. La gamma Abarth 595 è attualmente in promozione a partire da 18.000 euro, per tutti gli amanti dello Scorpione è un’occasione unica.