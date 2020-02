Abarth 595 è ancora una volta Best Car

editato in: da

Abarth 595: svelata la nuova supercar di Fiat

Il premio Best Car va nuovamente a Abarth 595, un titolo importante dato dei lettori della famosa rivista tedesca “Auto, Motor und Sport”. È la quinta volta consecutiva che la piccola vettura iper potente dello Scorpione si aggiudica questo riconoscimento.

La piccola supercar vince nuovamente nella categoria Mini Cars di importazione, oltre ad aggiudicarsi anche un ottimo secondo posto nella classifica generale. Ha superato tutte quelle auto che fanno parte della concorrenza tedesca super agguerrita. La Fiat 500 è arrivata al secondo posto tra le Best Cars, collezionando il 16.2% dei voti.

Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat e Abarth, ha commentato: “La quinta vittoria dell’Abarth 595 nel sondaggio effettuato da “Auto, Motor und Sport” tra i suoi lettori sancisce e rafforza il legame del nostro brand con il mercato tedesco e certifica l’ottima reputazione tra gli amanti delle auto sportive. Sono molto orgoglioso del titolo di Best Car che sottolinea l’efficacia di una strategia di articolazione della gamma 595 che ci ha consentito di parlare a un pubblico molto ampio e anche di raggiungere degli ottimi risultati commerciali”.

Lo scorso anno avevamo già parlato di questa importante vittoria, come abbiamo detto infatti è il quinto anno di seguito che Abarth 595 ottiene questo premio. E sempre nel 2019 avevamo visto un meritatissimo secondo posto occupato da una delle maggiori icone del Made in Italy, Fiat 500, l’auto che tutti conosciamo.

A proposito di 595, ad ottobre il famoso brand dello Scorpione ha presentato la versione speciale celebrativa del 70esimo anniversario. Ricordiamo che Abarth 595 EsseEsse è un’auto unica, nata nel 1964 come modello per le competizioni, fortemente voluta da Carlo Abarth, con 32 cavalli e una velocità massima di 130 km/h, altissima per quell’epoca. La stessa denominazione poi ricomparve nel 2008 nella prima gamma di modelli Abarth rinati con Fiat.

La 595 70esimo Anniversario ha un look molto particolare, i colori riprendono i temi delle Abarth usate nelle gare negli anni Sessanta. Completano l’unicità dell’auto i contenuti esclusivi come lo scarico Akrapovic, che ha un sound inconfondibile che fa venire i brividi, e con terminali in fibra di carbonio. Un vero e proprio aspetto da auto da corsa, cerchi in lega da 17 pollici con finitura bianca, assetto piantato a terra, pneumatici ribassati, accoppiata perfetta di molle Eibach e ammortizzatori Koni.