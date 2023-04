La versione elettrica di Abarth non perde il rombo

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport e la passione per il mondo dei motori è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis I tecnici di Abarth al lavoro sul suono del nuovo modello

Chi ha detto che il passaggio alle auto elettriche farà perdere le emozioni del tipico rombo del motore delle vetture non ha di certo avuto a che fare con Abarth. La Casa dello Scorpione segue il trend del mercato sviluppando auto elettriche, ma senza tralasciare nulla al caso e soprattutto senza far perdere uno dei tratti più iconici dei suoi prodotti. Il rombo Abarth, infatti, resta ancora ben presente anche nella nuovissima Abarth 500e, la vettura completamente elettrica che si aggiunge alla gamma della Casa bolognese.

Abarth 500e, elettrica col rombo

Abarth infatti continua a stupire ed emozionare tutti gli appassionati delle vetture del marchio regalando alla nuova 500e l’esclusiva funzione Sound Generator. Un sistema progettato e sviluppato dai Sound Designer della Casa che hanno lavorato alacremente per trasferire all’elettrico il tipico rombo di motore che ha fatto innamorare negli anni migliaia di Abarthisti in tutto il mondo (già qui vi avevamo parlato della svolta elettrica di Abarth con 500e).

Un progetto studiato nei minimi dettagli e giunto a compimento dopo due anni di lavoro e oltre 6.000 ore di analisi per creare il suono perfetto. Sì, perché di questo si tratta, di perfezione per poter regalare un preciso suono per ogni fase dell’esperienza di guida. Un sistema che ha tanto di italiano, con il sound design che è stato sviluppato e integrato presso il dipartimento italiano NVH (Noise Vibration and Harshness) di Stellantis, la stessa entità che ha validato il sound dello storico impianto di scarico Abarth, il Record Monza.

Per giungere al giusto suono, gli specialisti hanno effettuato i loro studi in una camera semi-anecoica, ovvero una stanza isolata dall’ambiente circostante al fine di effettuare misurazioni accurate e affidabili relative al rumore. All’interno della camera è stato quindi simulato l’effetto sonoro su strada, con i fonici che hanno potuto sfruttare il perfetto silenzio dell’ambiente per analizzare nel dettaglio il suono dell’auto.

Ma a giocare un ruolo fondamentale sono state anche le registrazioni del suono del motore a benzina Abarth nelle fasi di accelerazione, decelerazione, frenata, curve veloci e molto altro. Attraverso le dovute calibrazioni sonore e le analisi, sono state estratte le frequenze distintive di Abarth, che ne costituiscono il DNA, al fine di creare un nuovo sound in una matrice virtuale arricchita da toni aggiuntivi.

Abarth Sound Generator, come funziona

Di fatto la nuova Abarth 500e è elettrica, ma con quel tocco che richiama il motore a benzina. Grazie all’esclusiva funzione Sound Generator, infatti, si riesce a ottenere un risultato immersivo per il conducente che in fase di accelerazione o frenata può avvertire il tipico rombo dello Scorpione anziché il classico sibilo delle elettriche.

Un sistema che non solo rende l’esperienza di guida più piacevole, ma rispetta anche i vincoli di omologazione per l’inquinamento acustico e garantisce un suono realistico. L’intensità del Sound Generator System è infatti direttamente proporzionale alla velocità di guida della vettura, e il suono viene a tutti gli effetti elaborato diversamente attraverso l’altoparlante posteriore esterno. Si va dall’IDLE, dove il motore è alla minima potenza e il generatore di suoni replica il suono dello scarico Record Monza al minimo, alle SIGNATURE, che variano in base alla velocità, mantenendo la timbrica tipica delle Abarth con motore a scoppio.

Per attivare il rombo Abarth è necessario mettere mano alle impostazioni della vettura. Il guidatore, quando l’auto è ferma, attraverso il quadro strumenti può decidere di attivare o disattivare il sistema, per godersi o meno il tipico suono che fa emozionare gli Abarthisti in giro per il mondo.