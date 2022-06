Già 25mila prenotazioni per l’auto a energia solare

Fonte: Ufficio stampa Aptera Aptera, l'auto elettrica che si ricarica con i pannelli solari è già un successo.

Chiamarla auto è riduttivo, ma il concetto è quello: un veicolo che si fa anticipatore, che punta a rivoluzionare proponendo soluzioni decisamente avanguardistiche. Perché oltre al design “da velivolo” la peculiarità di Aptera è un’altra: il massiccio uso di pannelli fotovoltaici che le garantirebbero un’autonomia praticamente unica. E gli apprezzamenti da parte del pubblico non mancano visto che sono già 25mila le prenotazioni ricevute.

La rivoluzione elettrica e solare di Aptera

Aptera Motors è una startup statunitense, basata a San Diego, che sta facendo parlare di sé tutti per via di una sorta di “triciclo” super tecnologico. Non è la prima volta che ve ne parliamo su queste pagine, visto che il progetto è stato svelato da diverso tempo ormai, progetto che ora comincia tuttavia a prendere forma visto che il debutto è ormai vicino. Per chi non ne avesse mai sentito parlare, parliamo di un’auto elettrica con 3 ruote e 2 posti, che si presenta con un design “da velivolo”, con forme affusolate, avanguardistiche e soprattutto particolarmente aerodinamiche motivate dalla volontà di renderla il più efficiente possibile.

L’autonomia annunciata in fase di presentazione parlava chiaro: fino a 1.000 miglia di percorrenza (circa 1.600 chilometri) senza ricaricare, numeri che vanno ben oltre i recenti record di un altro riferimento del settore, la Mercedes-Benz Vision EQXX, per dire. Con numeri del genere, non c’è viaggio che spaventi Aptera, che riesce a raggiungere quote tanto elevate sia grazie al coefficiente di resistenza aerodinamica cx pari a 0,13, sia alla chicca di cui sopra. Accenniamo ai pannelli fotovoltaici montati sulla carrozzeria dell’auto, una soluzione che le permette di accumulare energia a sufficienza per percorrere più di 70 chilometri al giorno, quanto basta insomma per gli spostamenti quotidiani dei più.

Un sogno comune a ben 25mila persone

Come anticipato, il successo di Aptera è già evidente dall’entusiasmo che ha spinto tante persone ad accogliere con favore l’idea. Nonostante di fatto sia ancora un progetto, benché ormai piuttosto concreto, l’auto vanta già 25mila prenotazioni e quasi un miliardo di dollari di anticipi versati per i preordini. “Dal nostro lancio nel dicembre del 2019 abbiamo continuato a vedere un’ondata di interesse e di supporto per il nostro veicolo elettrico e solare, tanto che abbiamo costruito un’incredibile team composto da oltre 150 dipendenti Aptera, 700 ambasciatori del marchio e 10.000 investitori in tutto il mondo” ha sottolineato nei giorni scorsi la startup californiana.

Certo, si è andati un po’ per le lunghe rispetto ai tempi inizialmente comunicati: le prime consegne erano previste infatti per la fine del 2021, mentre ora si parla di fine 2023 per il via alla produzione su vasta scala. Non che si vogliano giustificare in alcun modo i ritardi, ma si tratta pur sempre di un progetto ambizioso e per questo non semplice da portare a termine. Aptera si dichiara tuttavia soddisfatta, e per celebrare i 25.000 preordini ricevuti ci tiene a sottolineare che entro la fine di del 2022 verrà consegnato il primo veicolo di pre-produzione, un primo esempio concreto di quel che sarà la Aptera di serie.