L’11 luglio del 2024, tra poco meno di un anno, Fiat ha deciso che presenterà la sua nuova Panda, l’auto più venduta in assoluto, sempre in vetta alle classifiche dei modelli preferiti in Italia e in Europa. Il modello per il futuro, secondo quanto ha dichiarato lo stesso AD di Fiat Olivier François sarà “cool, popolare e accessibile”.

Il nome

A dir la verità, nessuno ha ancora confermato ufficialmente che il nome della nuova auto sarà ancora Fiat Panda. Sappiamo solo che sarà un nuovo modello che entrerà nel segmento B; è molto probabile che – essendo considerata l’erede di Panda – anche la nuova auto, che per la prima volta nella storia del modello iconico sarà un SUV – manterrà la medesima denominazione.

La storia recente della Fiat 600 ne è un esempio: dalla piccola citycar tra le più amate di Fiat, oggi vediamo un crossover compatto ultra moderno con lo stesso nome.

Come sarà la nuova Fiat Panda

Al momento non abbiamo in mano moltissimi dettagli, ma alcune delle dichiarazioni che lo stesso CEO ha rilasciato. Non si tratterà più di una citycar di segmento A, come abbiamo detto, ma per la prima volta entrerà a far parte del segmento B.

Verrà realizzata seguendo uno schema essenziale e minimal, per esaltare la semplicità e l’approccio intelligente alla vettura. Lo spirito della nuova Fiat Panda sarà globale, nonostante il DNA europeo, e ancor meglio, italiano.

Come ha assicurato il CEO Olivier François vedremo delle linee molto simili rispetto a quella della concept car Centoventi, che abbiamo visto per la prima volta al Salone di Ginevra del 2019, insieme alla concept di Alfa Romeo Tonale, che da tempo vediamo viaggiare sulle nostre strade.

Secondo i continui rumors che circolano sul web, la nuova Panda che verrà presentata nel 2024 si evolverà e diventerà per la prima volta un SUV/crossover compatto. Sarà quindi più grande, arrivando ad allungarsi fino a circa 4 metri.

Quello che vedete nelle foto è il render eseguito dal designer Kleber Silva, che gentilmente ci ha concesso l’utilizzo e la pubblicazione delle sue immagini, che troviamo sia sul suo profilo Instagram che sulla piattaforma Behance.

In questo caso, come ci ha raccontato nel dettaglio, ha utilizzato come base la Citroën C3 che viene venduta in Brasile e in India, con elementi della concept Centoventi (che di certo non potevano mancare) e altri elementi ripresi invece dalla Fiat Uno brasiliana e dell’europea Doblò.

Le motorizzazioni

Ancora non abbiamo informazioni ufficiali, ma alcuni prevedono che Fiat utilizzerà come base per la nuova Panda la piattaforma e-CMP2 di PSA, che oggi viene già usata sia per la realizzazione della nuova Fiat 600, sia per la Jeep Avenger di grande successo.

È molto probabile che la Panda del futuro sarà proposta sia con motori elettrici che con in versione mild hybrid a benzina. Sul prezzo di listino invece non vogliamo sbilanciarci troppo, anche se il CEO di recente pare aver assicurato, nel corso di un’intervista, che potrebbe partire da meno di 25.000 euro. Staremo a vedere.