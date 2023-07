Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Primo semestre da record per Alfa Romeo: immatricolazioni globali +57%

Alfa Romeo è uno dei brand italiani più amati dalla clientela sin dal momento del lancio. Una storia senza eguali quella del Biscione, contraddistinta da risultati eccezionali, su strada e in pista. E così, in questo 2023, dopo un primo trimestre da primato, anche il primo semestre segna numeri da record per le immatricolazioni a livello globale.

Numeri che confermano quanto il piano strategico del brand di Arese sia innanzitutto solido, e fondato su una strategia che mira alla qualità a 360°, alla disciplina e al rigore nel perseguire gli obiettivi a lungo termine.

Il 2023 si conferma un anno complesso e ricco di variabili a livello mondiale, che lo rendono sfidante, ma le ottime performance commerciali del primo semestre confermano la partenza in slancio del primo trimestre per Alfa Romeo, oltre al consolidamento di una crescita netta e costante.

L’aumento delle immatricolazioni

Le immatricolazioni crescono del + 57% a livello globale, rispetto al primo semestre del 2022. L’Europa è in forte e costante crescita, con valori medi raddoppiati, che registrano infatti un ottimo +100%. I migliori risultati si registrano in Italia, con un +131%, segue la Francia con +123% e infine anche la Germania con un ottimo + 116%.

Crescita da record nel Middle East & Africa, dove si registra uno straordinario +173%, dato che conferma il trend fortemente positivo, costante dal 2022. La Turchia già lo scorso anno era leader globale per rapidità nella crescita in termini di volumi.

Per Alfa Romeo la regione asiatica è strategica e di fondamentale importanza. I risultati commerciali del primo semestre sono stabili e in linea con quelli relativi al primo semestre del 2022, con dati ottimi in Cina, dove è straordinario il successo commerciale di Giulia (+35% nel semestre). E infatti la Casa italiana ha appena presentato in Cina nuova Giulia e nuova Stelvio e ha debuttato anche a Hong Kong con il primo dealer Alfa Romeo.

Risultato eccezionale in US in termini di qualità (ottenuto grazie alla ricerca IQS di JD Power, leader globale negli studi sui consumatori, nei servizi di consulenza e nell’ analisi dei dati). Alfa Romeo qui registra un netto miglioramento rispetto al 2022.

JD Power ha intervistato i clienti Alfa Romeo a 90 giorni dall’acquisto e ha monitorato eventuali problematiche verificatesi su 100 veicoli (PP100) per valutare le performance del marchio. Ma il Biscione si è posizionato al primo posto tra i marchi premium e al terzo nell’industry. Rispetto al 2022 ha scalato 24 posizioni. La Stelvio ha ottenuto il punteggio più alto nel segmento dei SUV compatti premium.

Le parole del CEO

Jean Philippe Imparato ha dichiarato: “I risultati del primo semestre gratificano il lavoro svolto da tutto il team. Stiamo rispettando con grande umiltà e abnegazione gli obiettivi che ci eravamo prefissati. La disciplina con la quale stiamo portando avanti la nostra strategia, si fonda sulla volontà di imporsi come leader nel settore premium per qualità, e i riconoscimenti ricevuti ci stanno premiando. Proseguiamo quindi con passione e determinazione per far sì che il 2023 si concluda con risultati in continuità e ancora migliori di un primo semestre estremamente positivo”.