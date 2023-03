Il 2023 sarà l’anno della nuova Fiat 600

Fonte: 123RF Nel 2023 arriverà la nuova Fiat 600: SUV compatto

La Fiat 600 è una delle auto che ha fatto la storia per la Casa torinese e tutto il nostro Paese, un’icona senza tempo, che però ormai è sparita dalle linee di produzione e dalle vendite da parecchi anni.

Da tempo si parla del grande ritorno della versione moderna di questo modello così noto e apprezzato in passato, e ora è quasi certo che arriverà nel 2023.

Quando arriverà la nuova 600

Una delle auto più attese del 2023 è senza dubbio la variante moderna della Fiat 600, è proprio vero. In realtà non sappiamo con precisione quando arriverà realmente sul mercato, ma è molto probabile che la vedremo entro la fine di quest’anno.

Pare che nel corso dei prossimi mesi il marchio italiano ci darà comunicazioni più certe e complete a riguardo. In effetti, non molto tempo fa è stato avvistato per la prima volta il prototipo camuffato di quest’auto straordinaria, ragione per cui ormai da settimane si susseguono render online di famosi designer che stanno ipotizzando quale sarà il reale aspetto della vettura.

Una Fiat 600 in chiave moderna, siamo pronti ad accoglierla sul mercato? E chissà se avrà davvero qualche elemento che ricorderà la vecchia 600.

I render che circolano sul web stanno ipotizzando l’aspetto del veicolo, prendendo chiaramente spunto dalle foto spia del prototipo. I disegni proposti mostrano alcuni elementi in comune con la premiata Fiat 500 e la 500X, presenti nel listino di Fiat oggi.

Se l’auto davvero verrà lanciata sul mercato entro la fine del 2023, è certo che nelle prossime settimane Fiat inizierà a parlarne nuovamente, e magari ci mostrerà anche qualche foto ufficiale, in modo che inizieremo a immaginare come realmente sarà questa nuova versione moderna della classica Fiat 600. Per ora pare certo che sarà un SUV compatto e che sarà realizzata partendo dalla piattaforma CMP; la lunghezza si aggirerà attorno ai 4,08 m.

La nuova variante elettrica di Fiat 600

Visto che non si parla d’altro che di mobilità a zero emissioni e di divieto di vendita di modelli a benzina e diesel in Europa tra poco più di 10 anni (nonostante i continui dubbi e rinvii), la nuova 600 sarà prevista anche in versione elettrica e il motore utilizzato sarà lo stesso della Jeep Avenger, Auto dell’Anno 2023, come anche la batteria.

È molto probabile che in gamma ci sarà comunque una variante termica, che potrebbe essere una mild hybrid. Per quanto riguarda i prezzi, al momento non si sa assolutamente nulla. È possibile che saranno molto competitivi, soprattutto per la versione entry level.

Lo stabilimento di Stellantis scelto per la produzione della nuova Fiat 600 del futuro è quello di Tychy, in Polonia. Il CEO Carlos Tavares ha confermato nei giorni scorsi che sarà una delle auto elettriche di Fiat che vedremo arrivare sul mercato nel corso del 2023, quindi non ci resta che attendere novità ufficiali e sviluppi.

Questo futuro modello di Fiat è destinato ad avere un ruolo centrale nella futura gamma della Casa. Una vettura che siamo certi ci stupirà, grazie alle sue caratteristiche interessanti e un rapporto qualità/prezzo che presumiamo sarà ottimo.