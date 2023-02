Il 2023 sarà l’anno elettrico di Peugeot: la nuova tecnologia ibrida

Fonte: Ufficio Stampa Peugeot Peugeot 3008 e 5008: nuova tecnologia ibrida

Peugeot inizia un anno elettrico con la presentazione di nuove tecnologie nella sua gamma. Questo includerà il nuovo sistema ibrido progettato da Stellantis, che sarà offerto sulle auto di successo Peugeot 3008 e 5008 di nuova generazione, prima di essere esteso anche ad altri modelli.

Integrerà la già vasta famiglia di motori elettrificati, comprese le varianti ibride plug-in, 100% elettriche e a celle a combustibile.

Il sistema Peugeot 48V hybrid

Il nuovo sistema è costituito da un motore a benzina PureTech di nuova generazione da 136 CV, abbinato a un nuovo cambio elettrificato a doppia frizione a 6 marce, che include un motore elettrico. Con una batteria che si ricarica durante la guida, questa tecnologia fornisce una coppia extra ai bassi regimi del motore e riduce il consumo di carburante fino al 15%. Nella guida urbana, un SUV di segmento C con il sistema hybrid di nuova generazione può quindi operare per più del 50% del tempo in modalità elettrica al 100% a zero emissioni.

Il conducente viene informato del funzionamento del sistema ibrido tramite il Peugeot i-Cockpit (rivoluzione nell’abitacolo) e le diverse modalità possono essere attivate automaticamente. Nella guida di tutti i giorni, i motori a combustione ed elettrici lavorano insieme o separatamente per ottimizzare il consumo di energia.

Nelle fasi di forte accelerazione, il motore elettrico fornisce una coppia aggiuntiva al motore a benzina a bassi regimi. Nelle fasi di decelerazione invece il motore a benzina si spegne e quello elettrico diventa un generatore per ricaricare la batteria a 48V.

I vantaggi del nuovo sistema ibrido

Tra i benefici del sistema ibrido di nuova generazione c’è sicuramente il risparmio di carburante, fino al 15%, e la riduzione delle emissioni. Rispetto a un motore a benzina non elettrico con caratteristiche comparabili, il sistema ibrido offre un risparmio medio di carburante di circa 1 litro/100 km su un SUV di segmento C (ciclo combinato WLTP).

Se la ricarica della batteria lo permette, il sistema hybrid di Peugeot consente di avviare, manovrare e guidare a bassa velocità nel traffico intenso in modalità 100% elettrica. Nella guida urbana, Peugeot 3008 e il SUV francese 5008 hybrid possono essere guidate per più del 50% del tempo in modalità 100% elettrica a zero emissioni.

Fonte: Ufficio Stampa Peugeot

Com’è fatto il nuovo sistema ibrido 48V

Tutte le parti che compongono questo nuovo motore sono posizionate sotto il cofano, tranne la batteria 48V, che si trova sotto il sedile anteriore sinistro delle Peugeot 3008 e 5008. Il motore 1.2 benzina PureTech fa parte di una nuova generazione di motori a benzina PureTech appositamente sviluppati per un’integrazione ottimale con l’ibridazione.

Le Peugeot 3008 e 5008 integrano due reti elettriche, una a bassa tensione a 12V per alimentare l’equipaggiamento dell’auto, l’altra ad alta tensione a 48V per alimentare il sistema ibrido. L’elettricità è prodotta solo dal motore elettrico a 48V. Un convertitore di tensione CC viene usato per trasferire l’elettricità prodotta alla rete 12V dell’auto.

I modelli della Casa con nuovo motore hybrid offrono all’utente la presenza di un display digitale specifico che mostra la guida 100% elettrica, il flusso di energia nel sistema, il livello di carica della batteria, il suo stato di funzionamento tramite un misuratore di potenza (Charge, Eco, Power) e la percentuale di distanza percorsa in modalità elettrica.

Il nuovo motore sostituisce il PureTech 130 EAT8 e sarà presto disponibile su altri modelli della gamma Peugeot – tra cui 208, 2008, 308, 308 SW e 408. Le nuove 3008 (leader del mercato) e 5008 hybrid saranno prodotte nello stabilimento di Sochaux e saranno vendute in Europa nel secondo trimestre del 2023.