Le 10 auto a km zero che si vendono in meno tempo

Purtroppo stiamo attraversando un momento di grande crisi, la pandemia di Coronavirus ha sconvolto la situazione sanitaria globale, ma non solo. Troppe le attività costrette a chiudere per contenere i contagi e tantissime quelle che hanno fallito.

Molti cittadini lamentano il fatto di aver perso il lavoro o di essere in cassa integrazione e quindi il potere d’acquisto è sceso parecchio. Il settore auto è stato uno dei più colpiti dalla crisi, abbiamo visto solo alcuni giorni fa quali sono le previsioni per l’intero comparto per il 2020. In questo periodo è certo che chi desidera comprare un’auto nuova sia a caccia di occasioni, e tra queste rientrano le vetture a km 0.

Macchine immatricolate dai concessionari per esposizione, vetture dimostrative rivendute ai privati con forti sconti, si tratta di un fenomeno tipicamente e soprattutto italiano. Autouncle.it ha cercato le auto a km 0 vendute più velocemente negli ultimi 60 giorni.

Al primo posto si trova la Jeep Renegade, aggiornata negli interni e nella carrozzeria nel 2018, la più piccola della Casa è costruita in Italia e condivide la base con la Fiat 500X, che in classifica troviamo al terzo posto. La crossover compatta ha da sempre successo perché si presta anche all’uso cittadino. Tra le due auto di FCA, al secondo posto, troviamo l’ottava generazione della Volkswagen Golf.

Reginetta della Casa, cambiata poco nelle forme ma con un abitacolo e una dotazione tecnologica rivoluzionari. Al quarto posto troviamo un’altra Jeep, stavolta è la Compass, vettura dall’aspetto elegante, considerata dagli utenti molto confortevole, con interni accoglienti. Nella top ten di Autouncle.it è la più costosa.

Quinto posto per Volkswagen Polo, arrivata alla sua sesta generazione. Dimensioni più ampie rispetto al passato e adotta la nuova piattaforma MQB. Come la nuova Golf, anche Polo è disponibile esclusivamente in versione 5 porte. Fiat 500 (che ha appena vinto un nuovo prestigioso premio) nella versione restyling del 2015 è al sesto posto della classifica delle auto km 0 vendute più velocemente. Oltre 1.800 piccoli cambiamenti tra questa versione e quella precedente, tra cui i nuovi paraurti con il logo circondato dai due baffi cromati, più grandi, e una nuova “bocca” più sottile al centro, con un profilo più lungo, sempre cromato.

Il settimo posto è della francese Renault Clio, basata sulla piattaforma modulare CMF-B utilizzata per le compatte del gruppo Renault-Nissan; la top ten si chiude con una tripletta di FCA: terza generazione di Fiat Panda, Fiat Tipo e Alfa Romeo Giulietta.