Il nuovo progetto di Fca che fa rivivere le auto d’epoca

Mopar e Fca Heritage hanno dato vita a un nuovo ed entusiasmante progetto per ricreare dei ricambi originali delle più belle auto d’epoca. I primi prodotti che sono stati inseriti in catalogo sono i paraurti della Lancia Delta HF Integrale, auto leggendaria che tutti conosciamo.

La nuova linea di ricambi per vetture classiche fedelmente riprodotti si chiama Heritage Parts, e nasce dalla collaborazione tra il marchio Mopar e il dipartimento Fca Heritage. Il progetto, come abbiamo detto, parte da uno dei modelli più iconici della storia di Fca, sono già stati realizzati i paraurti anteriore e posteriore della Lancia Delta HF Integrale e della Lancia Delta HF Integrale Evoluzione.

Fca Manufacturing custodisce con la massima cura gli stampi originali con cui oggi è quindi possibile far rinascere i nuovi pezzi di ricambio che possono quindi tornare a nuova vita, dopo le operazioni di ripristino ovviamente necessarie, il tutto avviene nello stabilimento Fca di Grugliasco. I paraurti vengono forniti non primerizzati, i materiali non richiedono l’operazione di flammatura. La sabbiatura, prima della verniciatura, è a cura del cliente.

L’offerta di Mopar e Fca Heritage, come abbiamo detto, si avvale quindi di stampi e materiali originali, per questo motivo garantisce il perfetto montaggio dei ricambi e consente alle auto di poter circolare su strada rispettando tutte le moderne regole omologative. È una vera e importante novità per i proprietari di queste vetture Lancia, che continuano ad essere delle icone leggendarie e intramontabili, il simbolo delle più prestigiose vittorie nelle gare di rally.

La linea Heritage Parts unisce l’inestimabile patrimonio documentale di Fca Heritage e l’elevata qualità, sicurezza e affidabilità dei ricambi originali prodotti da Mopar, il brand dedicato ad assistenza, ricambi e supporto al cliente per i veicoli Fca. I primi pezzi già disponibili sono quindi i paraurti della Lancia Delta HF Integrale, ordinabili presso la Rete Autorizzata Fca oppure direttamente sul Mopar Store, lo store ufficiale dedicato ai clienti privati dove acquistare accessori e ricambi, servizi personalizzati per la propria vettura Fca, come ad esempio tagliandi di manutenzione, pacchetti di installazione all-in-one, estensioni di garanzia e molto altro ancora. I paraurti della versione Integrale Evoluzione sono già ordinabili mentre quelli della versione Integrale saranno disponibili a partire dal 9 dicembre.