In vendita la Subaru Impreza di Colin McRae

Nel 1993 Subaru sviluppò, produsse e omologò la Impreza nel Gruppo A, grazie alla STI (Subaru Tecnica International), divisione Motorsport di Subaru Fuji Heavy Industries e di Prodrive Ltd UK. La configurazione di base di questa vettura speciale, estetica e meccanica, fu mantenuta dal 1993 al 1996, sostituita dalla versione 2 porte in configurazione WRC.

L’auto esordì nel Rally di Gran Bretagna, guidata da Colin McRae e vanta una storia ricca di successi tra i Campionati Nazionali di vari Paesi, grazie a Team ufficiali e privati. Prodrive era la società che realizzava queste meravigliose Subaru Impreza ufficiali, che usò un sistema di numerazione delle scocche progressivo, scegliendo una sigla composta dal prefisso PRO, seguito da STI e poi dall’anno di produzione.

Molto spesso i telai delle Subaru Impreza venivano poi venduti da Prodrive ai diversi team, e venivano quindi registrati di nuovo, con le nuove targhe. Ecco perché oggi non è facile (e anzi a volte è praticamente impossibile) risalire alla storia degli originali abbinamenti telaio/motore dei vari anni.

È stato Colin McRae a rendere l’Impreza un vero e proprio mito, il pilota guidò l’auto nel WRC con sole due targhe, la L555BAT e la N1 WRC, che oggi appartengono alla famiglia McRae e David Richards Patron di Prodrive. Esiste anche una terza targa in realtà, che è oltretutto l’unica ad aver mantenuto che oggi possiede ancora l’accoppiata originale targa-telaio, ed è la M528UWL con telaio PROSTI93002, di cui esiste conferma ufficiale di Prodrive, in cui si legge: “CAR N. CHASSIS BUILT EVENT TEST: 002 PRO/STI/93.002/JULY ‘93/TEST CAR”.

Si tratta di una vettura unica di assoluto valore storico, come ci conferma (dopo averci gentilmente concesso l’utilizzo delle foto) il team di ‘Ruote da Sogno’ a Reggio Emilia, dove l’auto in oggetto è in vendita e visionabile. Come abbiamo detto, la vettura è stata guidata da Colin McRae durante i test nel Rally di Svezia. È oltretutto un esemplare che ha contribuito alla realizzazione dell’Impreza che avrebbe poi trionfato nel Mondiale Rally.

L’auto è stata completamente restaurata da eccellenti specialisti e riportata alla sua configurazione originaria. Colin McRae è un nome legato al Motorsport, un pilota che ha fatto la storia nel mondo dei rally, vincendo un titolo mondiale nel 1995 con la Subaru Impreza. Il legame che c’è tra Subaru Impreza e il compianto pilota scozzese è uno dei più belli del mondo sportivo a quattro ruote. La livrea dell’auto venduta da ‘Ruote da Sogno’ oggi è la 555, la denominazione proviene dallo sponsor dell’epoca e dalla decalcomania che infatti vediamo anche nell’esemplare in vendita. Il prezzo non è stato comunicato, ma è possibile richiederlo direttamente al venditore.