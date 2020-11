In vendita la rara supercar italiana del Sultano del Brunei

editato in: da

La Cizeta è una vettura unica, nata nella città di Modena nel lontano 1985, ormai 35 anni fa. Una vettura che ha visto la luce grazie al sogno di un famoso dealer Ferrari con una grande passione per le supercar, Claudio Zampolli, insieme al musicista Giorgio Moroder.

Fu prodotto un solo e unico modello della Cizeta, la V16T, che ebbe una vita sicuramente travagliata e anche molto breve. Pare che ne siano state costruite in tutto non più di una decina, negli anni a partire dal 1991 fino al 1995. A questi primi esemplari, in un secondo momento, quando ormai l’azienda era fallita da tempo, nel 1999 e nel 2003 se ne aggiunsero altri due, che vennero realizzati su richiesta, grazie all’utilizzo di vecchie componenti che erano rimaste all’interno dei magazzini della fabbrica.

Un esemplare unico di Cizeta di colore blu oggi è in vendita. Si tratta nello specifico di quello appartenuto al sultano del Brunei Hassanal Bolkiah, che vediamo apparire sul sito di Curated, rivenditore specializzato in auto d’epoca con sede a Miami. Nel 2018 il sultano aveva un patrimonio stimato di 20 miliardi di dollari, è un grande collezionista di auto e appassionato di pezzi unici.

Lui stesso aveva ordinato la macchina speciale attraverso Hong Seh Motors, che gli dedicò il modello di colore blu che la Casa auto modenese aveva mostrato al pubblico durante il Salone di Ginevra del 1993. Una vettura mai immatricolata, come tutte le altre del sultano. L’uomo la usò di rado, in effetti sono stati percorsi meno di 1000 chilometri. L’auto si trova oggi in condizioni praticamente perfette, dalla foto vediamo la vernice come nuova. Oltretutto, dall’originale non è stato cambiato alcun elemento, anche le gomme sono rimaste quelle montate nel 1993.

Il disegno dell’auto è di Marcello Gandini, uno dei car designer più celebri in assoluto e autore di capolavori come Alfa Romeo Montreal, Lancia Stratos e le fantastiche Lamborghini Countach e Miura. La Cizeta monta un potente motore V16: quattro teste, sessantaquattro valvole, otto alberi a camme, due sistemi di iniezione, in grado di erogare l’eccezionale potenza di 540 CV. L’auto è in vendita on abbiamo alcuna informazione ufficiale per quanto riguarda il prezzo, secondo Business Insider si aggira però attorno ai 725.000 dollari. Sicuramente un prezzo molto alto e alla portata di pochi, giustificato dall’estrema rarità dell’auto.