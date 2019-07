In vendita la Lamborghini del leggendario pilota Mario Andretti

editato in: da

Le 7 auto più assurde messe in vendita su Ebay

L’auto del famoso pilota Mario Andretti è appena stata messa in vendita, un pezzo per pochi veri appassionati facoltosi.

Si tratta infatti di una Lamborghini Countach storica che è in vendita presso Motorcar Gallery e che viene proposta ad un prezzo di quasi 500.000 dollari. La macchina speciale non ha percorso nemmeno 18.000 km in tutto ed è appartenuta appunto a Mario Andretti, il pilota leggendario che noi tutti conosciamo. Non avrebbe bisogno di presentazioni, è vero, però dedichiamo queste parole all’artista che è stato.

Colui che ha vinto ben 12 Gran Premi e un Mondiale Piloti in Formula 1, vincitore anche della 500 Miglia a Indianapolis e di moltissime altre corse, infinite da elencare. Sono ben 897 in tutto le gare in cui Andretti ha partecipato nel corso della sua carriera, ne ha vinte 111 e ha guadagnato 109 pole position. Sfegatata la sua passione per le auto della Casa Lamborghini, cosa che non ha mai nascosto, tra le migliori della sua collezione ricordiamo infatti una Diablo del 1991, una Murcielago e una Lamborghini Anniversary Countach del 1989.

La sua Countach in vendita oggi, dallo strepitoso valore che sfiora il mezzo milione di dollari, è il modello 5000 S, che monta un motore a carburatore V12 da 5.0 litri e in grado di erogare l’eccezionale potenza di 374 cavalli. Presenta la livrea completamente rossa e, secondo quanto dichiarato dal venditore stesso, è stata migliorata nella meccanica, in questo modo la vettura ha praticamente avuto modo di tornare ai fasti del 1984, l’anno in cui è nata.

Le Lamborghini Countach sono auto che hanno avuto un successo strepitoso e che ancora oggi continuano ad averlo. Sono state prodotte dal 1974 fino al 1990, per più di 16 anni continuamente. Sono comunque vetture molto rare, i modelli realizzati in tutto infatti sono stati 1.983. Oggi le Countach partono da prezzi di vendita di circa 200.000 dollari a salire, sono pezzi definiti di cultura automobilistica, per questo motivo arrivano anche a 500.000 dollari di valore, come questa appartenuta a Mario Andretti e quindi modello unico che ha fatto salire il prezzo alle stelle. Si tratta della classica vendita eccezionale che riunisce i migliori e più facoltosi appassionati e collezionisti di supercar storiche e iconiche.