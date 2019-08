Salone di Francoforte, primo padiglione dedicato alle auto storiche

editato in: da

Arriva una grande novità al Salone di Francoforte, evento in programma al prossimo 12 a 22 settembre.

Alla kermesse automobilistica tedesca, per la prima volta nella storia, sarà possibile ammirare le auto classiche. Ci sarà un intero padiglione dedicato a loro, il numero 4: è in arrivo un ero e proprio plotone di bellezze d’epoca che saranno sotto i riflettori a Francoforte e potranno essere ammirati dai visitatori nell’ambito dell’esposizione IAA Heritage by Motorworld. Oltre alle vetture d’epoca, verranno esposte anche delle moto da collezione, oltre ad accessori originali, modellini, documenti d’epoca e stand dedicati ai restauratori.

Saranno tantissime le vetture d’epoca presenti al padiglione 4 del Salone di Francoforte che prenderà il via il 12 settembre 2019 e andrà avanti fino al 22. Alcune automobili storiche sono state già annunciate. Allo stand Betchel Classic Motor, per esempio, ci sarà una Mercedes-Benz 300 SL, conosciuta come la mitica ‘ali di gabbiano‘. Nell’area Brabus Classic, invece, ci sarà un’intera collezione di Mercedes storiche elaborate.

Una delle auto più attese dagli appassionati di tutto il mondo è sicuramente la Ford GT40. Un esemplare del bolide che duellò con la Ferrari e vinse la 24 ore di Le Mans per quattro edizioni di seguito, dal 1966 al 1969, verrà messo in mostra al Salone di Francoforte 2019 da Autohaus Hans Saturski. Insieme alla gran turismo statunitense, i visitatori che si recheranno in Germania potranno ammirare anche una Amphicar 770 degli anni ’70, una GN Cycle Car del 1921 e una Horch 853 Special Roadster.

Nutrita la presenza di Jaguar storiche al padiglione 4 dedicato alle vetture d’epoca al prossimo Salone di Francoforte. Sugli stand, insieme ad una Jaguar XK 140 SE, ci sarà anche una rarissima Jaguar Kougar Sport Special del 1970. Presenti, inoltre, diverse interpretazioni moderne in stile yankee di alcune vetture del passato come ‘hotroad’ sulla base Ford Model A del 1930, equipaggiata con un moderno motore V8 Chevrolet da 300 cavalli.

Nel corso del Salone di Francoforte, quattro giorni saranno dedicati ad una parata spettacolare che andrà a premiare gli equipaggi capaci di proporre l’outfit storico più affascinante. Gli espositori specializzati nel restauro di veicoli e nella fornitura di parti di ricambio, offriranno realizzazioni di pezzi per vetture storiche prodotti con la tecnologia della stampa 3D. Per il filone ecologico, infine, ci sarà anche un Maggiolino Volkswagen elettrico.