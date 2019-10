Salone Auto e Moto d’Epoca Padova: informazioni, orari e prezzi

editato in: da

Inizia oggi la 36esima edizione del Salone Auto e Moto d’Epoca a Padova, apre le porte fino al 27 ottobre per accogliere i visitatori appassionati di ogni dove. I modelli presenti in Fiera sono circa 5.000 in una superficie che copre 90.000 metri quadrati.

Le auto d’epoca più antiche sono le Bentley e le Rolls Royce degli anni Venti, per la prima volta, dopo il successo ottenuto presso il Museo Mille Miglia a Brescia, Finarte ha organizzato un’asta speciale di veicoli d’epoca, che si terrà venerdì. Ne avevamo già parlato, tra le chicche ci saranno un’auto di Fangio, una Maserati del 1961, e una Fiat 1100 S Berlinetta Pininfarina del 1949.

Ci sono aree espositive e anche angoli dedicati allo svago con i simulatori, tra i marchi confermano la loro presenza Bentley, Porsche, McLaren arrivano poi Ford e Seat, Pagani e Alpine. Al Salone di Padova ci saranno differenti collezioni museali, le auto più belle e storicamente significative delle collezioni dei soci dei Club e dei Registri storici.

L’offerta dei ricambi specializzati è vastissima come ogni anno, gli espositori europei sono aumentati molto in questa edizione. Ci saranno anche, come sempre, i grandi specialisti dei ricambi Ferrari dagli anni Cinquanta ai giorni nostri, al Salone Auto e Moto d’Epoca 2019 a Padova da oggi a domenica 27 ottobre. Durante l’evento è presente anche la più grande esposizione nazionale di Automobilia, un mondo intero di documenti storici e accessori, di opere d’arte e cimeli sportivi.

Per entrare al Salone Auto e Moto d’Epoca a Padova ci sono differenti formule d’ingresso, iniziamo da oggi, la mostra apre alle 9 e chiude alle 18, costo del biglietto 45 euro. Domani, venerdì 25 ottobre apertura dalle 9 alle 19, prezzo d’ingresso 30 euro, sabato 26 e domenica 27 ottobre il Salone resta aperto dalle 9 alle 19, il biglietto intero costa 25 euro, il biglietto ridotto giovani (13-17 anni) -80%, lo stesso il ridotto invalidi, -80% o superiore con accompagnatore.

Sabato e domenica c’è anche la possibilità di abbonarsi al prezzo di 46 euro, per venerdì e sabato a 53 euro, per tre giorni da venerdì a domenica invece l’abbonamento costa 76 euro. Il Salone Auto e Moto d’Epoca di Padova 2019 apre le sue porte oggi e aspetta i visitatori da tutto il mondo.