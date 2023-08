Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: iStock In California è stata ritrovata una Ferrari 250 GT Lusso del 1963 da 1.6 milioni di dollari

Dimenticarsi un’auto preziosa come una Ferrari 250 GT Lusso? Pare impossibile. Eppure è quello che è successo recentemente a Santa Cruz, in California, come ha riportato Carscoops.

La storia ha quasi dell’incredibile, e ha come protagonisti due professionisti del settore immobiliare, che sono stati incaricati della compravendita di un vecchio immobile. In particolare, la casa in oggetto è appartenuta a David Downs, uno scienziato che ha lavorato con Lockheed Martin, impresa statunitense attiva nei settori dell’ingegneria aerospaziale e della difesa. Ma cos’è successo?

Il ritrovamento eccezionale

Gli eredi del defunto hanno dato in mano la casa a due agenti immobiliari, Dana Bambace e Kimberly Ward, incaricati della compravendita, che chiaramente non si sarebbero mai aspettati di trovare la fantastica sorpresa. Mentre i due professionisti stavano perlustrando la casa per capire quali lavori di ristrutturazione fare, controllando anche il grande garage dotato di tre posti auto, hanno scoperto una Ferrari da urlo.

Un ritrovamento mozzafiato, come altri che abbiamo visto negli anni. Ma la vicenda ha avuto anche un risvolto “negativo”: i due, dapprima presi dall’entusiasmo, poi erano preoccupati perché non sapevano come gestire la cosa. Hanno dovuto cercare di capire come trattare un’auto d’epoca di tale valore, visto che si tratta di una Ferrari 250 GT Lusso del 1963 da ben 1.6 milioni di dollari.

Carscoops ha sottolineato che nessuno si aspettava una tale sorpresa all’interno di quella casa. Com’è possibile dimenticare per anni – o non accorgersi della sua presenza – una vettura così straordinaria? I due agenti immobiliari erano increduli.

Parola all’esperto

I due professionisti, non sapendo come muoversi avendo tra le mani un gioiello a quattro ruote di tale valore, hanno deciso di rivolgersi a un esperto del settore. Solo allora hanno avuto conferma di quanto fosse davvero unico e raro l’esemplare ritrovato per caso.

Si tratta infatti di una delle sole 350 unità mai prodotte della Ferrari 250 GT Lusso. Purtroppo la vettura era sistemata in un vecchio garage abbandonato e trasandato, non di certo all’altezza del suo valore. Eppure le condizioni dell’auto sembrano essere ancora buone, pare che il modello sia già stato riverniciato circa 15 anni fa e che il motore sia stato rivisto nei primi anni 2000.

Un’auto degna di un facoltoso collezionista e appassionato del Cavallino, non di certo alla portata di tutti. I proprietari della casa, che non sapevano assolutamente dell’esistenza di questa Ferrari, hanno deciso di mettere in vendita la 250 GT Lusso, una delle auto prodotte a Maranello più eleganti di sempre. Un grandissimo omaggio al made in Italy, alla nostra tradizione. Un vero simbolo di bellezza e potenza.

Gli interni

Anche l’abitacolo dell’auto fa sognare, si sentono gli inimitabili profumi del legno e della pelle pregiata. Il volante è speciale e ogni dettaglio è stato creato con cura e dedizione, con un’attenzione meticolosa.

Gli esterni e il motore

La carrozzeria dell’auto è stata disegnata da Pininfarina e costruita da Sergio Scaglietti. Il motore della Ferrari 250 GT Lusso è un V12 da 3 litri che eroga una potenza massima di 250 cavalli e in grado di viaggiare fino a una velocità massima di 240 km/h. Il piacere di guida che offre quest’auto è straordinario, come anche la tenuta su strada. Insomma, una vettura eccezionale, che nessuno si aspettava di ritrovare in quel luogo.