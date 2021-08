Record di tutti i tempi per l’auto da strada più costosa

Terminati tutti gli eventi della Monterey Car Week anche quest’anno, quello che resta della manifestazione che si tiene a sud di San Francisco, sulla costa della California, è un bilancio estremamente positivo sia per il ritorno alla normalità, con la partecipazione a questi appuntamenti dopo il Covid, sia per il successo ottenuto.

Ad esempio, l'iconico concorso di eleganza di Pebble Beach ha riscosso moltissimo entusiasmo, e conferma che il business delle supercar e degli esemplari storici è sempre molto attivo. Raggiunti ottimi risultati anche alle numerose aste organizzate come da tradizione. Il record assoluto lo ha detenuto una fantastica e rarissima McLaren F1 del 1995, con meno di 400 miglia percorse (da contrachilometri) e dotata ogni optional possibile. La vettura, all'asta di Gooding & Company (che ci ha gentilmente mandato le foto originali) è stata ‘ceduta’ per l'incredibile cifra di 20,495 milioni di dollari.

Un record che ha praticamente polverizzato la stima di partenza già altissima, di 15 milioni. Una berlinetta splendida, con motore V12 in grado di sprigionare ben 627 cavalli. È stata l'auto più costosa tra quelle mai prodotte e vendute da McLaren. Gooding & Company ha sfiorato i 300 lotti venduti (come sempre esemplari magnifici), con un giro d'affari di 345 milioni, il 35,3% in più rispetto all’edizione del 2019 (l’ultima prima del Covid).

La McLaren F1 del 1995 è in perfette condizioni, la sua vendita ha superato il record del 2019 di una F1 molto rara convertita alle specifiche LM, 'passata di mano' per 19,8 milioni di dollari. Si tratta dell’unico esemplare della F1 ad essere rivestito con questa colorazione molto particolare. Numero di telaio 029, è l’unico verniciato in Creighton Brown, interni in pelle marrone chiaro e marrone scuro.

Si tratta di una delle F1 più interessanti al mondo, monta inoltre gli pneumatici Goodyear Eagle F1 originali. Per molti anni è stata nelle mani di un collezionista giapponese ed è passata poi all’asta con molti accessori originali. Di questa vettura, la Casa ha realizzato solo 106 esemplari in tutto, tra il 1992 e il 1998, 64 con specifiche stradali.

Per realizzarla sono stati usati molti materiali leggeri come fibra di carbonio, kevlar, titanio e oro. L’auto pesa circa 1240 kg e si conferma ancora oggi la vettura di produzione con motore aspirato più veloce.