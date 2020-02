Una delle più rare Lamborghini Miura esposta a Parigi

editato in: da

Ritrovamento inaspettato in un fienile, Lamborghini Miura del ’71

Retromobile è il Salone dedicato alle meravigliose auto classiche e d’epoca, si svolge a Parigi, quest’anno è stato aperto lo scorso mercoledì e chiuderà i battenti domenica 9 febbraio, tra le auto esposte ci sono anche i gioielli di Lamborghini Polo Storico.

I visitatori possono infatti ammirare la bellezza e la rarità estrema di un modello Miura tra i più unici, la SVJ. In esposizione si trova l’esemplare con il numero di telaio 4860, si tratta di una delle sole quattro Lamborghini Miura SVJ realizzate dalla Casa all’epoca. Si tratta di auto speciali, che sono state prodotte dal costruttore prendendo ispirazione dalla Miura Jota e soprattutto realizzate su specifica richiesta.

Il modello specifico di Lamborghini Miura SVJ presente in questi giorni al Salone Retromobile di Parigi è stato prodotto nel 1973 per il pilota tedesco Hubert Hahne, che all’epoca era un importatore di auto del brand per la Germania. L’auto in origine aveva la livrea di colore nero e gli interni in pelle bianchi e neri. Poi Hahne nel 1977 decise di modificarne la verniciatura esterna e quindi la sua Lamborghini Miura SVJ diventò di colore argento, come la vediamo oggi, e anche gli interni vennero aggiornati e realizzati in Pelle Nero.

Fino ai primi anni del 2000 la vettura rimase in Germania, da quel momento in poi venne invece trasferita per far parte di una collezione giapponese e quindi non venne mai più esposta al pubblico. Il dipartimento della Casa che di occupa di conservare l’heritage della Casa si chiama Lamborghini Polo Storico ed è nato nel 2015, in questo caso ha lavorato per restaurare l’auto per una migliore conservazione, iniziando con un processo molto profondo di analisi della documentazione presente nell’Archivio e la ricerca di differenze testimonianze e fonti.

A Retromobile a Parigi Miura SVJ non è l’unico rarissimo veicolo eccezionale della Casa di Sant’Agata Bolognese, c’è anche un fantastico modello che è stato costruito usando parti di ricambio, tra cui motore, sospensioni e soprattutto pezzi della carrozzeria, dedicate alla Lamborghini Miura P400 S. Il prossimo mese di settembre il Polo Storico organizzerà un tour dedicato a tutte le vetture classiche della Casa, sarà un’esperienza unica e un’occasione per ammirare dei modelli davvero splendidi.