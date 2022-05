La Maserati d’epoca premiata a Villa d’Este

Lo scorso week end, sulle sponde incantevoli del Lago di Como, si è svolto – come di consueto – il Concorso d’Eleganza per auto d’epoca a Villa d’Este. La giuria internazionale di esperti ha deciso che la vincitrice assoluta della manifestazione è la splendida Bugatti 57 S. Il festival di tre giorni esalta l’eleganza e la bellezza senza tempo su quattro ruote e delizia gli appassionati di auto storiche con una selezione accurata di veicoli e affascinanti presentazioni.

I premi a Villa d’Este

Come sempre l’evento si contraddistingue per la storia, le rarità e l’eleganza dei gioielli su quattro ruote presentati nella splendida cornice del Lago di Como. L’esclusivo Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, ospitato sabato 22 maggio dall’omonimo Grand Hotel di Cernobbio, ha visto trionfare la Bugatti 57 S, che si è aggiudicata il Trofeo BMW Group e il titolo di Best of Show, dopo le valutazioni della giuria di esperti. Una vettura storica unica, nata nel 1937, che ha saputo catturare l’attenzione di tutti i presenti. Ma non è tutto ovviamente, perché ci sono altre auto che hanno vinto dei prestigiosi premi, come la Coppa d’Oro che – grazie al voto del pubblico – è andata invece alla futuristica Aston Martin Bulldog del 1979. Un’altra Bugatti, la Bolide del 2020, ha ottenuto il Design Award riservato a concept cars e prototipi moderni.

La Maserati che ha vinto il premio ASI

Villa d’Este è da sempre una straordinaria vetrina internazionale per auto dal valore inestimabile. Durante il concorso è stato assegnato anche lo speciale Premio ASI riservato alla miglior auto conservata del dopoguerra, che il Presidente ASI Alberto Scuro, insieme agli esponenti della Commissione Case Costruttrici e Design Maria Paola Stola e Mike Robinson, ha assegnato alla Maserati A6GCS del 1954. Iscritta nella Classe E intitolata “Vincere domenica, vendere lunedì” e riservata alle auto sportive adatte sia alle competizioni, sia all’uso stradale, questa Maserati fece il suo debutto nelle corse al Grand Prix di Dakar del 1955, e corse poi in due Mille Miglia, nel 1955 e nel 1956. Nel 1958 venne poi modificata nella sua carrozzeria, con l’intervento dello specialista Fantuzzi di Modena, che la rese più aerodinamica, adottando forme simili a quelle del modello 200 S.

La storia del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este

La prima edizione della manifestazione risale al 1929, e ancora oggi si tratta del festival per eccellenza che celebra la bellezza senza tempo su quattro ruote. Tutto il mondo punta i riflettori su questo particolare evento, che viene organizzato congiuntamente da BMW Group Classic e dal Grand Hotel Villa d’Este. Quest’anno le automobili storiche iscritte erano in tutto 51, suddivise in sette differenti categorie.

Il Presidente ASI Alberto Scuro ha dichiarato: “L’Italia è davvero la culla del motorismo storico e questo Concorso ne è l’emblema. Ogni anno diventa il centro del mondo per gli appassionati, per i collezionisti e per i cultori della storia a quattro ruote. L’Automotoclub Storico Italiano, come riferimento nazionale della FIVA, accoglie tutti loro e con il suo premio speciale sottolinea l’importanza di un valore per noi fondamentale rappresentato dall’originalità dei veicoli. Conservare quanto più possibile un mezzo storico ci aiuta a mantenere integre le tracce del passato e dell’evoluzione automobilistica”.

Domenica 22 maggio il concorso si è concluso a Villa Erba dove ASI e Veteran Car Club Como hanno offerto al pubblico lo spettacolo di 20 capolavori italiani del dopoguerra magnifici, e della meravigliosa Ferrari Rainbow della Collezione ASI Bertone.