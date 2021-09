Lancia Beta Montecarlo Turbo, in vendita la leggenda più unica che rara

Questa Lancia però nulla c’entra con le gare sullo sterrato, ha fatto la storia in pista nel Mondiale Marche. Lo specialista Canepa (che abbiamo contattato e ci ha gentilmente rilasciato informazioni e immagini ufficiali dell’auto) vende oggi uno dei rarissimi esemplari di questa ‘leggenda’.

La Lancia Beta Montecarlo Turbo in questione (con livrea Martini Racing) ha gareggiato correndo su tante piste mondiali; numero di telaio 1003, ha anche partecipato al Giro d’Italia 1979 e vinto la 6 ore del Mugello nel 1980. Dal 1988 al 2016 è stata di proprietà di Kerry Morse e oggi Canepa l’ha messa in vendita per un nuovo e facoltoso proprietario. Il prezzo non è noto, il valore dell’auto potrebbe però arrivare anche fino a 1 milione di euro. La 1003 è stata iscritta ai Monterey Historics del 1989, dove è stata anche mostrata nel paddock con la LC2 002. In seguito Pirelli l’ha usata per una dimostrazione, con un set di pneumatici nuovi e poi la vettura è stata nuovamente iscritta al Monterey Historics nel 1993.

1003 è il terzo degli undici telai costruiti da Lancia Corse tra il 1979 e il 1981 per l'utilizzo nel Campionato Mondiale Marche FIA. L’auto in oggetto è stata messa in servizio per la prima volta nell'autunno del 1979 per il Giro d'Italia, dove è stata guidata da Riccardo Patrese e Markku Alen, che finirono secondi dietro alla vettura gemella di Gilles Villeneuve e Walter Röhrl, ma entrambe le Lancia furono squalificate per aver usato l'Autostrada.

Il motore è un capolavoro sviluppato da Abarth e Lancia, che riuscirono a sviluppare un'unità 2.0 litri da ben 480 CV. Dopo le fasi di sviluppo e collaudo, come abbiamo detto, nel 1979 la Beta fece il suo esordio nel Mondiale Marche contro BMW 320i e Porsche 935 e 911 RSR. Nel 1980 vinse nelle corse di resistenza a Brands Hatch, Mugello e Watkins Glen con Riccardo Patrese, affiancato da Walter Rohrl, Eddie Cheever e Hans Heyer. All’inizio l’auto dava alcuni problemi per quanto riguarda l’affidabilità, che poi invece sono stati superati brillantemente nel tempo, e infatti Lancia Beta Montecarlo Turbo è la vettura speciale che ha vinto per ben due volte consecutive il titolo costruttori, nell’80 e nell’81, battendo le avversarie con un gran distacco.