La classifica delle sette auto d’epoca più costose al mondo

Quali sono le auto d’epoca più costose al mondo?

Investire in auto d’epoca per molti super-milionari è meglio della Borsa.

Così c’è chi ha speso la bellezza di 52 milioni di dollari per acquistare una Ferrari 250 GTO del 1963. Le vetture di Maranello sono senza dubbio quelle che dominano questa speciale classifica.

Ma vediamo nel dettaglio la classifica delle 7 auto d’epoca più costose della storia.



1. Il primato spetta alla Ferrari 250 GTO del 1963 (nella foto sopra), una delle sole 39 prodotte dalla casa di Maranello, venduta nel 2013 dal collezionista Paul Pappalardo per l’incredibile cifra record di 52 milioni di dollari.

2. Il secondo posto spetta alla Bugatti Type 57SC Atlantic Coupé (nella foto sopra), una dei tre esemplari prodotti dalla casa automobilistica nella versione coupé, del 1936.

3. Il terzo posto è un’altra Ferrari 250 GTO del 1962 (nella foto sopra). Il modello è noto anche come la Ferrari Stirling Moss, dal nome del pilota a cui era destinata ed è stata venduta per 32 milioni di dollari.

4. La Mercedes W196R del 1954, guidata dal leggendario pilota di Formula Uno Juan Manuel Fangio nell’anno della sua vittoria nel campionato più importante. La vettura è stata acquistata nel corso di un’asta nel 2013 per la cifra finale di 29,65 milioni di dollari.

5. Un’altra vettura della casa di Maranello conquista un posto in questa speciale classifica con la Ferrari 275 GTB/4 N.A.R.T. Spider by Scaglietti del 1967, venduta nel 2013 al prestigioso Concorso d’Eleganza di Pebble Beach, in California, per la cifra finale di 27,5 milioni di dollari.

6. Sesto posto ancora per una Ferrari. E’ una 275 GTB/C Speciale by Scaglietti del 1964, realizzata in soli tre esemplari dalla casa di Maranello, che è stata venduta ad agosto 2014 per la cifra finale di 26,4 milioni di dollari.

7. Una Ferrari 250 Testa Rossa del 1957 nel corso di un’asta nel 2012 è stata venduta per 16,39 milioni di dollari.