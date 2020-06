In vendita una storica e rara auto da corsa Lancia

Il telaio LC1 è stato progettato e costruito dal grande Giampaolo Dallara nel suo stabilimento di Parma, in Italia. La monoscocca è stata progettata in modo simile a quella di un'auto di Formula 1 della stessa epoca e pesava solo 55 kg. La sottile carrozzeria in Kevlar e Carbon è stata progettata nel Centro Ricerche Fiat di Orbassano con l'obiettivo di ottimizzare il flusso d'aria. Dopo oltre 120 ore di raffinato lavoro aerodinamico nella galleria del vento, il design della carrozzeria finito pesava ben 58 kg, conferendo alla LC1 un peso totale a secco di soli 640 kg.