All’asta una rarissima Porsche dal valore smisurato

Definirla un pezzo unico è, per alcuni versi, addirittura riduttivo. La Porsche 924 Carrera GTS messa all'asta da Sotheby's a Parigi lo scorso 5 febbraio, è un'auto dalla storia e dalla tradizione inimitabile e irripetibile. Progettata per partecipare alla 24 ore di Le Mans a inizio Anni '80, questo specifico modello è stato prodotto in appena 59 esemplari, di cui 15 destinati alle corse.