La mitica Fiat 600 conquista Londra

La Fiat 600 Multipla, icona italiana che tutti conosciamo, torna ad essere protagonista, questa volta alla mostra 'Cars: Accelerating the Modern World', aperta dal 23 novembre e improntata sulla tematica dell’impatto ambientale dell’auto sulla società moderna. L’evento ospita differenti vetture che hanno rappresentato una sorta di acceleratore sociale ed economico per tutto il corso del XX secolo, e Fiat 600 ne fa parte. Si mira a celebrare le automobili che per design, innovazione e impatto sociale hanno cambiato il mondo negli ultimi 130 anni. La Fiat 600 Multipla è uno dei modelli più rappresentativi dell'automobilismo del Belpaese.