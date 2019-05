Le auto storiche di Alfa Romeo in corsa alla Mille Miglia

Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport



Gli occhi di tutti gli appassionati saranno puntati sulla stupenda Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport del 1928, carrozzata dagli Stabilimenti Farina: un esemplare analogo a quello che si aggiudicò la 1000 Miglia del 1928 con Giuseppe Campari e Giulio Ramponi. In tempi recenti la vettura del Museo Storico Alfa Romeo ha vinto la rievocazione storica della Mille Miglia nel 2005, 2007 e nel 2008. Nello stesso anno ha conquistato il gradino più alto del podio alla "1000 Millas Sport" in Argentina - successo ripetuto nel 2008. La stupenda 6C 1500 Super Sport del 1928 è equipaggiata con un motore 6 cilindri da 1487 cc che sviluppa una potenza massima di 76 CV a 4.800 giri/min e raggiunge la velocità massima di 140 km/h. Tra il 1928 e 1929 è stata prodotta in 31 esemplari. A condurla in gara ci sarà Giovanni Moceri, già detentore del titolo di Campione Italiano Grandi Eventi ACI Sport e vincitore delle più importanti competizioni italiane di regolarità storica: dalla Mille Miglia alla Targa Florio sino al Gran Premio Nuvolari e alla Coppa d'Oro delle Dolomiti.