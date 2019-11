La mitica Ford GT 40: l’auto del film ”Le Mans ’66 – La Grande Sfida”

Sarà in uscita a metà novembre nella sale cinematografiche, il film 'Le Mans '66 - La grande sfida'. Il film segue le vicende degli ingegneri e dei membri della scuderia statunitense Ford, guidata dal progettista Carroll Shelby e dal suo pilota britannico Ken Miles, ingaggiati da Henry Ford II e Lee Iacocca col compito di costruire una vettura, la Ford GT40, in grado di vincere la 24 Ore di Le Mans del 1966 contro l'avversaria Ferrari.



La Ford non era riuscita ad acquisire una quota di maggioranza della Ferrari nel 1963, e così decise di proseguire il suo programma con l'intenzione di battere le vetture di Maranello sulla pista.



Anziché sviluppare una prototipo di macchina da corsa da zero, qualcosa che la società non aveva mai tentato in precedenza, Ford acquisì i diritti sulla promettente Lola GT del motore posteriore di Eric Broadley e iniziò a svilupparla nella GT40.



Dopo i primi anni con qualche difficoltà, la vettura vinse per la prima volta la classica francese nel 1966 interrompendo il dominio della Ferrari con una tripletta, sul gradino più alto del podio salirono i piloti Bruce McLaren e Chris Amon. Si trattò anche della prima vittoria di una Casa non europea nella prestigiosa corsa di durata francese cui seguirono da parte di Ford altre tre vittorie (1967, 1968, 1969) della 24 Ore di Le Mans .