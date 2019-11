La Fiat Panda 4×4 dell’Avvocato Agnelli andrà all’asta

Dal 24 al 27 ottobre Aste Bolaffi presenterà alla Fiera Auto e Moto d’epoca di Padova la preview della prossima asta di Auto Classiche in programma venerdì 15 novembre al Garage Bolaffi di Torino (corso Verona 36/E).



Presso lo stand saranno esposti alcuni degli esemplari più rappresentativi in catalogo. Tra questi anche una chicca: una Fiat Panda 4x4 Trekking del 1993 appartenuta all’Avvocato Gianni Agnelli, ovviamente con il suo nome a libretto come primo intestatario, con interni personalizzati da Garage Italia con tessuto Vitale Barberis Canonico (lotto 75, stima 20.000-30.000 euro).



L'Avvocato possedeva 11 Fiat Panda e tra queste anche questa vettura storica che è stata rielaborata da Garage Italia. Nella sua nuova versione il veicolo conserva all'esterno il profilo squadrato e un look grigio-spaziale con strisce nere e blu mentre per i rivestimenti interni sono stati usati rivestimenti di alto prestigio.