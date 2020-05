Gazzelle e Pantere: le Alfa Romeo al servizio della legge

Nell’Italia del Dopoguerra, le Alfa Romeo sono un mito e dimostrano di essere più veloci di qualsiasi altra auto sia su pista che su strada. Sono potenti e hanno tutte le caratteristiche tecniche e simboliche per diventare le auto dei Corpi dello Stato. Il legame tra Alfa Romeo e le Forze dell'Ordine è un piccolo pezzo di storia della Repubblica; le auto del Biscione infatti, negli anni Cinquanta, vengono selezionate per il servizio di pronto intervento e diventano le “volanti”. Quelle della Polizia vengono ribattezzate “Pantere” e quelle dei Carabinieri “Gazzelle”, per sottolinearne la potenza e l’agilità.