Un cimitero d’auto e moto nascosto nel cuore di Napoli

Nascosto nel cuore di Napoli, protetto dalle imponenti mura e dagli ampi spazi delle vecchie cisterne sotterranee scavate nel tufo, c’è un tesoro unico nel suo genere. Ordinatamente sistemate ai lati delle gallerie fatte costruire da Ferdinando II di Borbone, si trovano decine di auto e moto d’epoca risalenti all’epoca compresa tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta. In quel periodo la Galleria Borbonica, che fu rifugio per migliaia di napoletani durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, era in uso come deposito giudiziale del Comune di Napoli.