All’asta la limousine scoperta di Eva Duarte “Evita”

Packard Super Eight Derham Phaeton del 1939, la limousine scoperta con cui Eva Duarte "Evita" fece la sua ultima apparizione pubblica in Argentina nel 1952 sta per essere battuta all'asta a Indianapolis da Mecum in un evento programmato dal 10 al 18 luglio 2020.