All’asta una Ferrari 250 GTE fantastica e ‘economica’

La Ferrari 250 è una delle auto del Cavallino Rampante che ha avuto maggiore successo, modello straordinario durante gli anni Cinquanta, sia in pista che negli showroom. Per rimanere competitiva Ferrari ha dovuto vendere più auto stradali, alla fine degli anni Cinquanta decise di sviluppare la sua prima vera offerta a 4 posti per aiutare ad ampliare il mercato dei potenziali acquirenti.