Alfa Romeo leggendaria sopravvissuta: in vendita per 360mila euro

Definirla un pezzo unico è, forse, addirittura riduttivo. Lo stato di conservazione di questa Giulia Sprint GTA del 1965, infatti, fa invidia a quello di un'auto appena uscita dalla catena di montaggio. Carrozzeria in perfette condizioni, motore funzionante e più scattante che mai, interni in pelle nuovissimi e intonsi. Insomma, un sogno per ogni appassionato delle auto storiche Alfa Romeo. Un sogno piuttosto costoso, però.