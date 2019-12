Le 4 Alfa Romeo della prima asta del 2020

Il 2020 inizia con il botto, per gli appassionati del marchio Alfa Romeo. Quattro auto storiche della casa del Biscione saranno protagoniste della Scottsdale Auction 2020, prima asta dell'anno dedicata a veicoli che hanno fatto la storia dell'automobilismo mondiale. In programma il 17 e 18 gennaio 2020, l'asta si svolgerà in Arizona e sarà la prima del 2020: un'occasione irripetibile per gli appassionati del genere, che potranno approfittare delle miti temperature di Scottsdale per vedere (e magari provare a fare un'offerta) decine e decine di bolidi dei costruttori più vari. Tra le altre, saranno messe in vendita una Alfa Romeo 1750 Sprint Veloce del 1969, una Alfa Rome Giulietta SZ del 1960, una Alfa Romeo Montreal del 1973 e una Alfa Romeo Giuletta Sprint Veloce Alleggerita del 1956.