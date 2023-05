Sarà battuta all'asta sul sito Classic Car Auctions la collezione di 230 auto d'epoca di Palmen. Un’asta davvero unica, a cui forse non abbiamo mai avuto modo di assistere finora. Veri e propri gioielli di valore, che sono stati trovati in tre edifici e che a partire dal prossimo 19 maggio saranno disponibili per l’asta, che si concluderà tra lunedì 5 e mercoledì 7 giugno.